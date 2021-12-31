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Полицейский в костюме Деда Мороза поздравил автомобилистов с Новым годом
Общество
Полицейский в костюме Деда Мороза поздравил автомобилистов с Новым годом
Невские Новости  /  Сергей Борода

Курск, 31 декабря. Сотрудники ГИБДД в нарядах Деда Мороза и Снегурочки останавливают машины в центре Курска, чтобы поздравить водителей с Новым годом. Как рассказали изданию «Друг для друга» сотрудники пресс-службы УМВД по Курской области, с такой инициативой выступили сами инспекторы дорожно-патрульной службы.

Сотрудники ГИБДД желают автолюбителям благоприятной обстановки на дорогах и уважительного отношения к другим участникам движения. Кроме того, полицейские дарят курянам подарки с символикой курской Госавтоинспекции. Маленькие пассажиры получают светоотражающие значки.

Ранее ФАН рассказывал о рейдах, которые планирует проводить ГИБДД Подмосковья. Массовые профилактические мероприятия будут проводиться для выявления нетрезвых водителей.

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