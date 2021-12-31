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Сенатор Джабаров: Россия займет жесткую позицию на переговорах с США в Женеве

Политика
Сенатор Джабаров: Россия займет жесткую позицию на переговорах с США в Женеве
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 31 декабря. Позиция России в переговорах с США абсолютно правильная. Так сенатор Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал телефонную беседу президента РФ Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.

В беседе с журналистами РИА Новости Джабаров выразил надежду, что Россия займет жесткую позицию на предстоящих переговорах с США в Женеве. Сенатор добавил, что время уступок закончилось.

«Наш президент подтвердил, что отступать он не намерен, позади Москва», — говорится в комментарии собеседника СМИ.

Ранее Байден согласился с Путиным в необходимости диалога по гарантиям безопасности. Саммит, посвященный непосредственно этому вопросу, состоится в Женеве 10 января.

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Все новости / Политика / Сенатор Джабаров: Россия займет жесткую позицию на переговорах с США в Женеве
россия сша совфед джабаров
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