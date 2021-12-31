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Почти две тысячи бойцов Западного военного округа встретят Новый год на дежурстве

Армия
Почти две тысячи бойцов Западного военного округа встретят Новый год на дежурстве
Пресс-служба ЗВО

Москва, 31 декабря. Порядка двух тысяч солдат общевойсковой армии Западного военного округа встретят Новый год на боевом посту. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Согласно имеющейся информации, на дежурстве в новогоднюю ночь будут находиться бойцы танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений общевойсковой армии округа. Также известно, что военнослужащие, отвечающие за профилактику терроризма, будут патрулировать подконтрольные им территории.

«Почти 2 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа в новогоднюю ночь будут находиться на боевом посту в частях и соединениях, дислоцированных в Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем «Завет-Д» для нужд ВДВ. В то же время «Царьград» писал, что в Крыму завершилось формирование нового десантно-штурмового полка.

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