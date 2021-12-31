Почти две тысячи бойцов Западного военного округа встретят Новый год на дежурстве

Москва, 31 декабря. Порядка двух тысяч солдат общевойсковой армии Западного военного округа встретят Новый год на боевом посту. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Согласно имеющейся информации, на дежурстве в новогоднюю ночь будут находиться бойцы танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделений общевойсковой армии округа. Также известно, что военнослужащие, отвечающие за профилактику терроризма, будут патрулировать подконтрольные им территории.

«Почти 2 тыс. военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа в новогоднюю ночь будут находиться на боевом посту в частях и соединениях, дислоцированных в Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Московской областях», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ приняло на снабжение новейшие машины управления артиллерийским огнем «Завет-Д» для нужд ВДВ. В то же время «Царьград» писал, что в Крыму завершилось формирование нового десантно-штурмового полка.