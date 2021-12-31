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Актриса Анастасия Макеева рассказала, что ей принес уходящий год

Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Макеева рассказала, что ей принес уходящий год
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 31 декабря. Актриса и певица Анастасия Макеева подвела итоги уходящего года, как это делают многие знаменитости. Звезда мюзиклов призналась, что 2021-й был для нее непростым.

Артистка опубликовала пост с итогами года на своей странице в Instagram. Она выложила фото со своим супругом Роман Мальковым и его старшим сыном. На снимке счастливая семья позирует с бенгальскими огнями.

«Год был разный... Много чего нового принес: новые знакомства, новые проекты, подкинул классных учителей. Заставил отказаться от того, что перестало быть актуальным и утратило свою значимость», — рассказала Макеева.

По словам актрисы, в уходящем году у нее случались взлеты и падения, разочарования и удачи. Все это закаляло певицу и давало ей дорогу к новым свершениям. Звезда мюзиклов относится к случившемуся как к отличному опыту, который нужно положить в копилку. Знаменитость уже построила планы на будущее призвала подписчиков последовать ее примеру.

«Впереди претворение в жизнь сногсшибательных задумок, аж самой страшно, когда думаю о том, что намечено к исполнению. До свидания, 2021», — попрощалась с уходящим годом артистка.

Недавно Анастасия Макеева отметила другой важный праздник — свой день рождения. Пасынок актрисы преподнес ей необычный подарок в честь знаменательной даты.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Анастасия Макеева рассказала, что ей принес уходящий год
певица знаменитости макеева
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