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Стоимость нефти падает на фоне предпраздничного затишья

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 16:11
Экономика
Стоимость нефти падает на фоне предпраздничного затишья
Федеральное агентство новостей

Москва, 31 декабря. Пятничные торги показывают снижение стоимости нефти, что соответствует общему тренду на мировых рынках. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В преддверии Нового года инвесторы предпочитают не рисковать. Это привело к тому, что цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13:58 по московскому времени снижалась на 0,8% — до 78,9 доллара за баррель, а февральские фьючерсы на WTI подешевели на 0,88%, достигнув 76,31 доллара.

Кроме того, нефтяные трейдеры ждут очередного заседания ОПЕК+, которое состоится 4 января. На нем альянс будет определять дальнейшие параметры сделки. На данный момент предусмотрено ежемесячное увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в день.

Глобальная добыча нефти может обвалиться на 30% в текущем десятилетии из-за падения вложений. Такой прогноз ранее сделал министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

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