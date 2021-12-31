Стоимость нефти падает на фоне предпраздничного затишья

Москва, 31 декабря. Пятничные торги показывают снижение стоимости нефти, что соответствует общему тренду на мировых рынках. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В преддверии Нового года инвесторы предпочитают не рисковать. Это привело к тому, что цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 13:58 по московскому времени снижалась на 0,8% — до 78,9 доллара за баррель, а февральские фьючерсы на WTI подешевели на 0,88%, достигнув 76,31 доллара.

Кроме того, нефтяные трейдеры ждут очередного заседания ОПЕК+, которое состоится 4 января. На нем альянс будет определять дальнейшие параметры сделки. На данный момент предусмотрено ежемесячное увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в день.

Глобальная добыча нефти может обвалиться на 30% в текущем десятилетии из-за падения вложений. Такой прогноз ранее сделал министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.