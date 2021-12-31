Как сирийцы отпраздновали рождество в Дамаске

В преддверии Рождества на улицах в столице Сирийской Арабской Республики (САР) появились гирлянды и украшенные ели. Война позади, и, несмотря на все трудности, простые граждане чувствуют потребность в празднике.

Кадры с улиц предновогоднего Дамаска — в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

В годы гражданской войны праздники на улицах городов Сирии были редкостью: люди боялись лишний раз покидать свои дома из-за постоянной угрозы падения вражеских снарядов, выпущенных из контролируемых боевиками районов. Теперь сирийцы могут более не беспокоиться за свою безопасность, страна постепенно восстанавливается, что дает гражданам уверенность в завтрашнем дне.

Несмотря на прекращение вооруженного конфликта, прошлое Рождество также обошлось без массовых гуляний из-за пандемии COVID-19 и введенных ограничений. Даже богослужения и общие молитвы в этот сложный период пришлось проводить с применением современных технологий видеосвязи и различных трансляций, которые организовывали церкви.

Федеральное агентство новостей /

В этом году в Сирии складывается более благоприятная ситуация, в связи с чем власти Дамаска подготовили столицу к празднику: площади были украшены, а на улицы вышли аниматоры, развлекающие прохожих и дарящие им хорошее настроение. В стране нет официальной религии, Конституция арабской республики обязывает уважать все культуры, что и делают власти города, христианское сообщество в котором весьма развито.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, эпидемиологическая ситуация в мире все еще довольно сложная, а экономический кризис в САР продолжается, так что пока празднование Рождества не слишком масштабно. Тем не менее еще в начале декабря в Дамаске была открыта рождественская деревня, где священнослужители греческой православной церкви организовали праздничную выставку, а при храме святого Игнатия Богоносца прошел рождественский базар.