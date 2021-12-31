Магадан и Сахалин встретили новый 2022 год

Магадан, 31 декабря. Новый 2022 год пришел в Магадан и Южно-Сахалинск, праздничное шампанское открыли также жители Северо-Курильска.

Жители этих регионов послушали поздравление президента Владимира Путина в 16:00 по московскому времени. Традиционно многие россияне предпочли праздновать Новый год дома, в семейном кругу.

Через час новогодние застолья начнутся во Владивостоке, Находке, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Биробиджане. Следующими в 2022 год войдут Якутск, Чита и Благовещенск.

Последними поздравление главы государства будут слушать жители самого западного анклава России — Калининграда. Куранты для них пробьют в 01:00 по московскому времени.

Российский лидер Владимир Путин встретит новый 2022 год в окружении родных и близких людей. В новогодние каникулы президент проведет несколько рабочих встреч.