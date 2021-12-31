Анна Бузова решила «отпустить ситуацию» с сестрой в 2022 году

Москва, 31 декабря. Анна Бузова поделилась с подписчиками в Stories своими планами на будущий год. Девушка хочет перестать переживать из-за ссоры со старшей сестрой Ольгой.

Между родственницами давно пробежала черная кошка. Анна и Ольга не общаются. Судя по всему, Бузова-младшая решила оставить все на волю судьбы. Такой пункт она включила в список своих планов на будущий год.

«Хочу съездить два раза в полноценный отпуск, отпустить ситуацию с сестрой, перестать нервничать по пустякам. У меня пока вышло 35 пунктов», — поделилась она в соцсетях.

Prt Scr instagram.com / @annabuzova

Конфликт между сестрами разгорелся после слов Ольги, что она помогла Анне купить недвижимость в столице. Позже выяснилось — звезда «Дома-2» никак не связана с этой покупкой. Младшая сестра высмеяла артистку за «шикарный подарок».

Ранее Бузова-старшая приняла участие в съемках программы Константина Ивлева «Молодые ножи». Исполнительница хита «Водица» призналась, что любит хорошо покушать, но вынуждена сидеть на диете. Для поддержания разговора артистка изобразила пьяную походку, спровоцировав шутки в свой адрес. По мнению Ивлева, Бузова часто возвращается домой именно в таком состоянии.