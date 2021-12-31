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Путин заявил, что в Новый год россиян объединяет надежда на добрые перемены

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 15:57
Общество
Путин заявил, что в Новый год россиян объединяет надежда на добрые перемены
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 31 декабря. Глава государства Владимир Путин выступил с новогодним обращением к гражданам Российской Федерации.

Российский лидер в последние часы 2021 года отметил, что в это время граждан объединяет надежда на добрые перемены. Путин отдельно поздравил тех, кто встречает Новый год на работе — спасает и выхаживает больных, исполняет профессиональный воинский долг, находится на боевом посту или обеспечивает правопорядок.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждем его как важный жизненный рубеж», — сказал глава государства.

Камчатка стала первым российским регионом, который встретил Новый 2022 год. В самых восточных регионах страны наступила полночь. По традиции за пять минут до боя курантов началось выступление президента.

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