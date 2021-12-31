Бойцы ВСУ выпустили по ЛНР более 4300 боеприпасов в течение 2021 года

Луганск, 31 декабря. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувший год выпустили по территории Луганской Народной Республики свыше 4,3 тысячи боеприпасов. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Населенные пункты и окрестности ЛНР находились под фактически постоянными обстрелами ВСУ на протяжении всего 2021 года, подчеркнул Иван Филипоненко.

«Было зафиксировано 534 нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины. Выпущено более 4 300 боеприпасов, из них 155 артиллерийских снарядов и 635 мин», — заявил представитель НМ ЛНР.

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