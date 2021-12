Как новый год встретишь — так его и проведешь, гласит народная примета. Для Соединенных Штатов в уходящем году эта примета сбылась с точностью: на протяжении всего года страну сотрясали политические катаклизмы, которые начались после прошедших в конце ноября 2020 года президентских выборов.

Обзор главных и важнейших событий, которые двигали внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов позволит оценить тот путь, который США проделали за год. Международная редакция Федерального агентства новостей представляет итоги 2021 года в Соединенных Штатах Америки.

Безусловно, одним из самых ярких и запоминающихся событий 2021 года стал штурм Капитолия 6 января. Сторонники бывшего президента Дональда Трампа попытались сорвать утверждение итогов выборов и провозглашение Джо Байдена президентом США. «Трамписты», как называют их крупнейшие СМИ в Америке, пошли на такой шаг из-за многочисленных сообщений о фальсификациях в ходе избирательного процесса. Они считают, что именно массовые подлоги в итоге, склонили чашу весов в пользу действующего президента — который в 2020 году победил с незначительным отрывом.

Политическому истеблишменту США удалось погасить этот пожар, но он успел изрядно «закоптить» светлые залы американской демократии. Даже инаугурация 46-го президента США, которая проходила за высоким забором в набитом до отказа бойцами Нацгвардии Капитолии, напоминала не праздник победившей демократии, а назначение оккупационной администрации.

В начале 2021 года казалось, что Трамп проиграл, ведь он вынужден был признать поражение на выборах. Однако по итогам года можно смело утверждать, что главными «лузерами» стали Джо Байден и Демократическая партия в целом. С самого начала своего правления Байден попадал во все «ямы», которые демократы старательно вырыли для Трампа: южную границу США сотнями тысяч пересекали мигранты из стран Центральной Америки, экономику Америки разрывали в клочья новые волны пандемии, на улицах бушевали толпы «активистов», с которыми деморализованные полицейские предпочитали не связываться, и Соединенные Штаты оказались поделены на «красные» и «синие» зоны.

Республиканская партия была деморализована после поражения своего лидера на президентских гонках, однако очень быстро смогла оправиться от нокдауна и перейти в наступление. «Великая старая партия» не стала покорно наблюдать за тем, как оппоненты трансформируют политическую систему страны в «полуторопартийную», — где всем партиям, кроме демократов, отводилась бы роль статичных наблюдателей, которые не могут повлиять на принятие ключевых решений.

Пока Демпартия тратила время на то, чтобы разгромить в суде Трампа и его сторонников, республиканцы атаковали в самых чувствительных направлениях. Губернаторы-республиканцы обвинили власти в Вашингтоне в сознательном провоцировании миграционного кризиса из-за предвыборных обещаний Байдена.

Администрация Байдена была вынуждена предпринять ряд срочных инициатив в попытке сократить поток мигрантов, стремящихся попасть в США. Этот вопрос лично курировала вице-президент Камала Харрис. Уже к лету 2021 года стало понятно, что она полностью провалила возложенную на нее миссию, когда количество задержаний нелегалов на границе достигло исторических значений.

В результате миграционная политика Белого дома развернулась на 180 градусов: вместо того, чтобы принять сотни тысяч мигрантов, как обещал Байден, Вашингтон сократил квоты на прием беженцев до исторического минимума. Это вызвало неудовольствие «прогрессивной» фракции в Демократической партии — президента прямо обвинили в продолжении политики Трампа.

Главной битвой для республиканцев и демократов в 2021 году стали попытки правящей партии изменить избирательное законодательство, предоставив избирательные права негражданам, которые находятся в США длительное время. Такие законодательные новеллы были заблокированы на национальном уровне, а ряд «красных» штатов приняли местные законы, которые серьезно усложняют возможности по фальсификации результатов голосования. Это вызвало ярость в Демократической партии, которая сделала крупную ставку на избирательные права.

Уже вскоре стало ясно, что победить политических конкурентов гораздо проще, чем разделить плоды победы с соратниками. Коалиция, которая была очень эффективна в деле саботирования деятельности Трампа, оказалась неприспособленной к ведению конструктивной деятельности. Демократическая партия погрязла во внутренней борьбе между несколькими фракциями. В результате демократы, несмотря на фактическое большинство в обеих палатах Конгресса, оказались неспособны реализовать имеющееся преимущество и воплотить в жизнь предвыборные обещания команды Байдена.

Самой яркой иллюстрацией кризиса, которой охватил Демпартию, стала судьба «плана Байдена» — масштабного инфраструктурного проекта, который должен был охватить практически все стороны жизни в США и являлся одним из основных пунктов предвыборной программы. Законопроект предусматривает выделение финансирования на ряд проектов, связанных с внедрением «зеленой энергетики» и борьбой с изменениями климата, а также увеличение социальных расходов.

Левое крыло Демократической партии во главе с сенатором Берни Сандерсом — так называемые «прогрессивные» — настаивают на кратном расширении финансирования проекта. Его изначальная стоимость оценивалась в 3,5 триллиона долларов. «Прогрессивные» хотят 6 триллионов, но многие из «умеренных» Демократов потребовали, чтобы стоимость «плана Байдена» — и долги, с которыми придется разбираться США, — были скорректированы в сторону уменьшения.

В результате после многомесячных переговоров «план Байдена» «усох» до 1,75 триллионов долларов, и даже оказался под угрозой отмены когда в середине декабря сенатор Джо Манчин вышел из переговорного процесса по законопроекту.

Основным камнем преткновения стала экологическая повестка, на которой настаивают «прогрессисты» во главе с Берни Сандерсом. Сам Байден долгое время следовал в фарватере этой повестки и даже возглавил Всемирный экологический саммит. Однако к концу года на фоне энергетического кризиса (который во многом связан с сокращением использования ископаемого топлива и ядерной энергетики) стало заметно, что в ближайшее время ничего хорошего планы «энергоперехода» Америке принести не могут.

Между тем для простых американцев вопросы экологии и изменения климата в уходящем году были отнюдь не пустым звуком. Казалось, что природа испытывает США и их президента на прочность. Уже через месяц после инаугурации Байдена на жаркий южный Техас обрушились морозы и снежные бури, что привело к «ледяному апокалипсису». Энергосистема штата, которая частично была переведена на использование возобновляемых источников энергии, не выдержала возросшей нагрузки, и сотни тысяч техасцев остались без электричества, газа и воды. А для счастливчиков, у которых в домах продолжил гореть свет, стоимость энергии устремилась в стратосферу.

Это заставило многих задуматься как о эффективности «зеленой» энергетики, так и о эффективности команды Байдена, которая ничем не смогла помочь замерзающему Техасу. Впрочем, демократы предпочли свалить вину на сенатора-республиканца Теда Круза, который перед снежной бурей непредусмотрительно улетел на юга с семьей.

Следующую «проверку боеготовности» природа устроила в начале лета, когда на Западное побережье США и Канады пришла волна аномальной жары. Температуры привели к рекордной засухе и длительному сезону интенсивных лесных пожаров.

Восточное побережье столкнулось с мощным сезоном ураганов из Атлантики, сильнейший из которых, «Ида», прошелся по всему атлантическому побережью, оставив след разрушений от Луизианы на юге до Нью-Йорка на северо-востоке. В результате удара стихии погибли более 80 человек.

Под конец года Юг и Средний запад США стали свидетелями разрушительных торнадо, которые обрушились на несколько штатов уже после окончания традиционного сезона торнадо, пик активности которых обычно приходится на сентябрь. Серия смерчей, которые уже назвали самыми разрушительными в истории страны, унесла жизни по крайней мере 79 человек.

Запоздалая и недостаточная реакция администрации на эти стихийные бедствия заставила многих американцев обвинять Белый дом в равнодушии к судьбе пострадавших, что ожидаемо отразилось на рейтинге президента.

Важным фронтом внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах стали вопросы абортов и вакцинации от COVID-19. Эта борьба перешла в активную фазу в сентябре, когда в Техасе был принят спорный «закон о сердцебиении», запрещающий прерывание беременности после восьмой недели, когда у будущего ребенка начинается сердечная деятельность. Через несколько дней после этого Байден издал указ об обязательной вакцинации от COVID-19, действие которого распространяется на миллионы американцев, многие из которых были вынуждены уволиться, чтобы не делать прививки.

Оба закона вызвали бурную полемику в обществе США по вопросу о том, насколько государство может вторгаться в тела граждан. Получилось так, что защитники права на аборт, как правило, поддерживают обязательную вакцинацию, а противники вакцинации выступают за запрет абортов. К концу года дискуссия по этим спорным законам дошла до Верховного суда, который в начале января рассмотрит их на соответствие Конституции.

Методы, которым Белый дом отвечал на новые волны пандемии и появление новых штаммов коронавируса, одни американцы считают недостаточными, а другие превышающими федеральные полномочия. Но борьба с вирусом привела к тому, что в конце лета в США начал развиваться кризис в цепочках поставок, который многие аналитики связывают с нехваткой рабочей силы, которая развилась на фоне частичного восстановления экономики. В результате в Штатах возник дефицит многих привычных товаров, что подстегнуло инфляцию, которая к концу года побила 30-летний максимум. Сыграли свою роль и бесконечные пандемийные раздачи денег для простых американцев — как оказалось, многим проще сидеть дома и получать велфер, чем устраиваться на низовую работу, которая может приносить даже меньше денег.

Республиканская партия смогла укрепить свои позиции в ходе состоявшихся 2 ноября региональных выборов, взяв Вирджинию и серьезно усилив влияние в Нью-Джерси. Кроме того, выборы продемонстрировали противоречия внутри Демократической партии, кандидаты от которой боролись за одни и те же посты в ряде крупных городов страны.

Во внешней политике администрация чувствует себя ненамного лучше, чем во внутренней. После первых решительных шагов Байдена на посту президента: продления срока действия соглашения о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), подписанных с Россией и громкого заявления президента о том, что «Америка вернулась», адресованного европейским партнерам, кризис эрозии международного авторитета США продолжился.

Апогеем международных неудач США в 2021 году стал вывод американских войск из Афганистана. Несмотря на то, что соответствующее решение было озвучено еще в апреле, к августу американское марионеточное правительство Афганистана коллапсировало под ударами «Талибана»1 (организация запрещена в РФ).

Вывод американских войск превратился в бегство. Все мировые СМИ облетели кадры с афганцами, цепляющимися за американские военно-транспортные самолеты в попытке покинуть страну.

