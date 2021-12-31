Как новый год встретишь — так его и проведешь, гласит народная примета. Для Соединенных Штатов в уходящем году эта примета сбылась с точностью: на протяжении всего года страну сотрясали политические катаклизмы, которые начались после прошедших в конце ноября 2020 года президентских выборов.

Обзор главных и важнейших событий, которые двигали внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов позволит оценить тот путь, который США проделали за год. Международная редакция Федерального агентства новостей представляет итоги 2021 года в Соединенных Штатах Америки.

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Безусловно, одним из самых ярких и запоминающихся событий 2021 года стал штурм Капитолия 6 января. Сторонники бывшего президента Дональда Трампа попытались сорвать утверждение итогов выборов и провозглашение Джо Байдена президентом США. «Трамписты», как называют их крупнейшие СМИ в Америке, пошли на такой шаг из-за многочисленных сообщений о фальсификациях в ходе избирательного процесса. Они считают, что именно массовые подлоги в итоге, склонили чашу весов в пользу действующего президента — который в 2020 году победил с незначительным отрывом.

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Политическому истеблишменту США удалось погасить этот пожар, но он успел изрядно «закоптить» светлые залы американской демократии. Даже инаугурация 46-го президента США, которая проходила за высоким забором в набитом до отказа бойцами Нацгвардии Капитолии, напоминала не праздник победившей демократии, а назначение оккупационной администрации.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

В начале 2021 года казалось, что Трамп проиграл, ведь он вынужден был признать поражение на выборах. Однако по итогам года можно смело утверждать, что главными «лузерами» стали Джо Байден и Демократическая партия в целом. С самого начала своего правления Байден попадал во все «ямы», которые демократы старательно вырыли для Трампа: южную границу США сотнями тысяч пересекали мигранты из стран Центральной Америки, экономику Америки разрывали в клочья новые волны пандемии, на улицах бушевали толпы «активистов», с которыми деморализованные полицейские предпочитали не связываться, и Соединенные Штаты оказались поделены на «красные» и «синие» зоны.

Республиканская партия была деморализована после поражения своего лидера на президентских гонках, однако очень быстро смогла оправиться от нокдауна и перейти в наступление. «Великая старая партия» не стала покорно наблюдать за тем, как оппоненты трансформируют политическую систему страны в «полуторопартийную», — где всем партиям, кроме демократов, отводилась бы роль статичных наблюдателей, которые не могут повлиять на принятие ключевых решений.

Пока Демпартия тратила время на то, чтобы разгромить в суде Трампа и его сторонников, республиканцы атаковали в самых чувствительных направлениях. Губернаторы-республиканцы обвинили власти в Вашингтоне в сознательном провоцировании миграционного кризиса из-за предвыборных обещаний Байдена.

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Администрация Байдена была вынуждена предпринять ряд срочных инициатив в попытке сократить поток мигрантов, стремящихся попасть в США. Этот вопрос лично курировала вице-президент Камала Харрис. Уже к лету 2021 года стало понятно, что она полностью провалила возложенную на нее миссию, когда количество задержаний нелегалов на границе достигло исторических значений.

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В результате миграционная политика Белого дома развернулась на 180 градусов: вместо того, чтобы принять сотни тысяч мигрантов, как обещал Байден, Вашингтон сократил квоты на прием беженцев до исторического минимума. Это вызвало неудовольствие «прогрессивной» фракции в Демократической партии — президента прямо обвинили в продолжении политики Трампа.

Главной битвой для республиканцев и демократов в 2021 году стали попытки правящей партии изменить избирательное законодательство, предоставив избирательные права негражданам, которые находятся в США длительное время. Такие законодательные новеллы были заблокированы на национальном уровне, а ряд «красных» штатов приняли местные законы, которые серьезно усложняют возможности по фальсификации результатов голосования. Это вызвало ярость в Демократической партии, которая сделала крупную ставку на избирательные права.

Пиррова победа Байдена

Уже вскоре стало ясно, что победить политических конкурентов гораздо проще, чем разделить плоды победы с соратниками. Коалиция, которая была очень эффективна в деле саботирования деятельности Трампа, оказалась неприспособленной к ведению конструктивной деятельности. Демократическая партия погрязла во внутренней борьбе между несколькими фракциями. В результате демократы, несмотря на фактическое большинство в обеих палатах Конгресса, оказались неспособны реализовать имеющееся преимущество и воплотить в жизнь предвыборные обещания команды Байдена.

Самой яркой иллюстрацией кризиса, которой охватил Демпартию, стала судьба «плана Байдена» — масштабного инфраструктурного проекта, который должен был охватить практически все стороны жизни в США и являлся одним из основных пунктов предвыборной программы. Законопроект предусматривает выделение финансирования на ряд проектов, связанных с внедрением «зеленой энергетики» и борьбой с изменениями климата, а также увеличение социальных расходов.

Global Look Press / Leigh Vogel - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Левое крыло Демократической партии во главе с сенатором Берни Сандерсом — так называемые «прогрессивные» — настаивают на кратном расширении финансирования проекта. Его изначальная стоимость оценивалась в 3,5 триллиона долларов. «Прогрессивные» хотят 6 триллионов, но многие из «умеренных» Демократов потребовали, чтобы стоимость «плана Байдена» — и долги, с которыми придется разбираться США, — были скорректированы в сторону уменьшения.

В результате после многомесячных переговоров «план Байдена» «усох» до 1,75 триллионов долларов, и даже оказался под угрозой отмены когда в середине декабря сенатор Джо Манчин вышел из переговорного процесса по законопроекту.

Основным камнем преткновения стала экологическая повестка, на которой настаивают «прогрессисты» во главе с Берни Сандерсом. Сам Байден долгое время следовал в фарватере этой повестки и даже возглавил Всемирный экологический саммит. Однако к концу года на фоне энергетического кризиса (который во многом связан с сокращением использования ископаемого топлива и ядерной энергетики) стало заметно, что в ближайшее время ничего хорошего планы «энергоперехода» Америке принести не могут.

Тысяча и одно бедствие

Между тем для простых американцев вопросы экологии и изменения климата в уходящем году были отнюдь не пустым звуком. Казалось, что природа испытывает США и их президента на прочность. Уже через месяц после инаугурации Байдена на жаркий южный Техас обрушились морозы и снежные бури, что привело к «ледяному апокалипсису». Энергосистема штата, которая частично была переведена на использование возобновляемых источников энергии, не выдержала возросшей нагрузки, и сотни тысяч техасцев остались без электричества, газа и воды. А для счастливчиков, у которых в домах продолжил гореть свет, стоимость энергии устремилась в стратосферу.

Федеральное агентство новостей

Это заставило многих задуматься как о эффективности «зеленой» энергетики, так и о эффективности команды Байдена, которая ничем не смогла помочь замерзающему Техасу. Впрочем, демократы предпочли свалить вину на сенатора-республиканца Теда Круза, который перед снежной бурей непредусмотрительно улетел на юга с семьей.

Следующую «проверку боеготовности» природа устроила в начале лета, когда на Западное побережье США и Канады пришла волна аномальной жары. Температуры привели к рекордной засухе и длительному сезону интенсивных лесных пожаров.

California wildfire burns through 800-person town in Northern California.



Prayers up. ????



Story: https://t.co/LKN30kMppQpic.twitter.com/8mirD2CYqU — Complex (@Complex) August 5, 2021

Northern California wildfire smoke impacts air quality across the US. ???? pic.twitter.com/GAOMTZzUCO — ☆ Learn to Live with Less ☆ ???? ???? (@Lightswide) August 18, 2021

California wildfire approaches Lake Tahoe after mass evacuation https://t.co/0YZiWpi7Li pic.twitter.com/wywbFUaa8O — New York Post (@nypost) August 31, 2021

Восточное побережье столкнулось с мощным сезоном ураганов из Атлантики, сильнейший из которых, «Ида», прошелся по всему атлантическому побережью, оставив след разрушений от Луизианы на юге до Нью-Йорка на северо-востоке. В результате удара стихии погибли более 80 человек.

Под конец года Юг и Средний запад США стали свидетелями разрушительных торнадо, которые обрушились на несколько штатов уже после окончания традиционного сезона торнадо, пик активности которых обычно приходится на сентябрь. Серия смерчей, которые уже назвали самыми разрушительными в истории страны, унесла жизни по крайней мере 79 человек.

Запоздалая и недостаточная реакция администрации на эти стихийные бедствия заставила многих американцев обвинять Белый дом в равнодушии к судьбе пострадавших, что ожидаемо отразилось на рейтинге президента.

Global Look Press / White House / via Globallookpress.com

Важным фронтом внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах стали вопросы абортов и вакцинации от COVID-19. Эта борьба перешла в активную фазу в сентябре, когда в Техасе был принят спорный «закон о сердцебиении», запрещающий прерывание беременности после восьмой недели, когда у будущего ребенка начинается сердечная деятельность. Через несколько дней после этого Байден издал указ об обязательной вакцинации от COVID-19, действие которого распространяется на миллионы американцев, многие из которых были вынуждены уволиться, чтобы не делать прививки.

Оба закона вызвали бурную полемику в обществе США по вопросу о том, насколько государство может вторгаться в тела граждан. Получилось так, что защитники права на аборт, как правило, поддерживают обязательную вакцинацию, а противники вакцинации выступают за запрет абортов. К концу года дискуссия по этим спорным законам дошла до Верховного суда, который в начале января рассмотрит их на соответствие Конституции.

Мое тело — мое дело

Методы, которым Белый дом отвечал на новые волны пандемии и появление новых штаммов коронавируса, одни американцы считают недостаточными, а другие превышающими федеральные полномочия. Но борьба с вирусом привела к тому, что в конце лета в США начал развиваться кризис в цепочках поставок, который многие аналитики связывают с нехваткой рабочей силы, которая развилась на фоне частичного восстановления экономики. В результате в Штатах возник дефицит многих привычных товаров, что подстегнуло инфляцию, которая к концу года побила 30-летний максимум. Сыграли свою роль и бесконечные пандемийные раздачи денег для простых американцев — как оказалось, многим проще сидеть дома и получать велфер, чем устраиваться на низовую работу, которая может приносить даже меньше денег.

Global Look Press / Mark Reinstein/MediaPunch / www.imago-images.de

Республиканская партия смогла укрепить свои позиции в ходе состоявшихся 2 ноября региональных выборов, взяв Вирджинию и серьезно усилив влияние в Нью-Джерси. Кроме того, выборы продемонстрировали противоречия внутри Демократической партии, кандидаты от которой боролись за одни и те же посты в ряде крупных городов страны.

Обиды союзников

Во внешней политике администрация чувствует себя ненамного лучше, чем во внутренней. После первых решительных шагов Байдена на посту президента: продления срока действия соглашения о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), подписанных с Россией и громкого заявления президента о том, что «Америка вернулась», адресованного европейским партнерам, кризис эрозии международного авторитета США продолжился.

Апогеем международных неудач США в 2021 году стал вывод американских войск из Афганистана. Несмотря на то, что соответствующее решение было озвучено еще в апреле, к августу американское марионеточное правительство Афганистана коллапсировало под ударами «Талибана»1 (организация запрещена в РФ).

Global Look Press / Oliver Contreras / Consolidated News Photos

Вывод американских войск превратился в бегство. Все мировые СМИ облетели кадры с афганцами, цепляющимися за американские военно-транспортные самолеты в попытке покинуть страну.

Unverified Reports of desperate Afghan refugees falling to their deaths from US Air Force evacuation planes as defeated US personnel flee Kabul airport. pic.twitter.com/n4OPKNxxZg — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) August 16, 2021

This is Kabul airport chaos..

Thousands of Afghans are mobbing American military planes trying to get on to the flights out...Many reports confirm shooting by the American troops killing many Afghans..



Thousands of people arriving at the airport and this is going to get worse.. pic.twitter.com/5irFxPmA3T — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) August 16, 2021

Довершением этих неприятностей стал ошибочный удар, нанесенный американским БПЛА по дому афганской семьи, который унес жизни десяти человек.

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Отношения США даже с ближайшими союзниками — Великобританией и Канадой — остаются прохладными после ряда решений администрации. Канадский премьер Джастин Трюдо, который этим летом сам едва не лишился поста из-за рискованных политических маневров, раскритиковал Байдена за отмену ряда энергетических проектов и введение пошлин для канадских товаров.

Британцы же недовольны европейской политикой Вашингтона, который назначил Германию и Францию на роль ближайших союзников США на континенте, оставив Лондон на третьих ролях. Не добавил британцам удовольствия и вывод американских войск из Афганистана. Лондон даже попытался сформировать собственную коалицию и перехватить афганскую «эстафету» у Штатов, однако потерпел при этом фиаско.

К концу года Байдену удалось вновь испортить отношения с союзниками (на этот раз Францией), объявив о создании совместного с Великобританией и Австралией военного блока AUKUS. При этом США ушел важнейший для Парижа контракт на строительство атомных подводных лодок для Австралии. Полем действия AUKUS станет Тихий океан — весь проект предназначен для сдерживания Китая. Естественно, многие страны мира (в особенности в Тихоокеанском регионе) выразили недовольство тем, что Белый дом запросто нарушил правила нераспространения ядерных технологий, и собирается предоставить АПЛ официально неядерной Австралии.

Первый год работы для администрации Байдена вышел крайней тяжелым. Даже те события, которые можно считать внешнеполитическими успехами президента — переговоры с лидерами России и Китая — внутри США были восприняты неоднозначно. Республиканцы дежурно обвинили Байдена в сдаче национальных интересов, а рейтинг Байдена снижался.

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Невнятная и непоследовательная политика администрации Белого дома, которая отчасти связана с противодействием Республиканской партии, частично — с неспособностью Демократов договориться между собой по ключевым вопросам внутренней и внешней политики, привели к тому, что большинство предвыборных обещаний, которые команда 46-го президента раздавала своим избирателям, остались невыполненными после года пребывания Байдена на посту президента.

Все это привело к ожидаемому падению популярности президента, рейтинг которого, согласно средневзвешенным результатам социологических исследований, к концу 2021 года сократился на 10%.

В США сложилась парадоксальная ситуация, когда президент стал «хромой уткой» уже в начале своего первого срока. Положение усугубляется тем, что вице-президент Камала Харрис, на которую возлагались большие надежды, полностью провалила возлагавшиеся на нее задачи, заслуженно получив статус «самого непопулярного вице-президента в истории США», вследствие чего она ушла в тень и практически выпала из медийной жизни страны.

На этом фоне в Демократической партии растет конкуренция. Многие представители партии взяли курс на публичное отмежевание от команды президента из-за опасений, что его падающий рейтинг может негативным образом сказаться на их шансах в ходе предстоящих в следующем году промежуточных выборов в Конгресс. Это еще больше затрудняет деятельность Белого дома и уменьшает шансы на то, что предвыборные обещания команды Байдена будут в конце концов претворены в жизнь.

Global Look Press / Leigh Vogel-Pool / Keystone Press Agency

В самом конце 2021 года конгрессменам все же удалось принять несколько жизненно важных законов, касающихся финансирования Пентагона и повышения потолка государственного долга, что позволило избежать дефолта по внешним долгам. Тем не менее в 2022 год страна входит с целым грузом нерешенных проблем.

Самым же неприятным для властей Соединенных Штатов является то, что из-за непреодолимых политических разногласий у политиков остается крайне мало шансов на принятие критически важных решений, касающихся стабилизации экономики, обуздания преступности и преодоления общественно-политического раскола. Эти события развиваются на фоне роста международного влияния России и Китая, которые предъявляют все больше прав на участие в формировании мирового порядка, что чревато утратой Соединенными Штатами мирового лидерства и превращением их хоть и в крупную, но все же региональную державу, что в свою очередь грозит кризисом переосмысления собственной роли в мире и истории.

Именно это предполагает ультиматум, которое руководство Российской Федерации выдвинуло в отношении США и НАТО, поставив ребром вопрос о гарантиях стратегической стабильности и дальнейшего нерасширения альянса в сторону российских границ.

Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Американист Дмитрий Дробницкий поделился с международной редакцией ФАН собственным мнением по итогам первого года правления президента Байдена и общих настроениях, царящих в американском обществе, а также сделал несколько предположений, касающихся того, куда политика Белого дома будет двигаться в следующем году и что ожидает США в ближайшем будущем.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

«Мне кажется, что главной сенсацией уходящего 2021 года стало то, что у новой администрации, которая пользовалась полной поддержкой мейнстримных медиа, международных элит и многих тех, кто ожидал конца срока Трампа, все стало валиться из рук уже с первых месяцев правления. Внутренняя повестка очень сильно не удалась. При наличии большинства в обеих палатах Конгресса из законодательной повестки ничего провести не удалось из того, что они стремились сделать. Двухпартийный инфраструктурный билль не в счет — это скорее для большего раздражения левого крыла Демпартии, которое в бешенстве от того, что их обманули, потому что вторая часть (инфраструктурный план Байдена) повисла в воздухе. Ни электоральная, ни миграционная реформы не прошли. С инфляцией, несмотря на все заявления, справиться не удалось: судя по всему, это будет главной тенденцией 2022 года. Во внешней политике вывод войск из Афганистана стал катастрофой гегемона в прямом эфире. И главное, что и на остальных направлениях не очень здорово. Рейтинги падают катастрофически — такого никогда не было в истории. В 2022 году, будь ситуация традиционной, можно было бы прогнозировать потерю Демократами обеих палат Конгресса»

Несмотря на многие неудачи, которые постигли администрацию Байдена, некоторые позитивные моменты наметились во внешней политике. Это стало возможным в результате смещения усилий в область «реальной политики» и некоторого отказа от статуса мирового гегемона.

«Надо сказать, что к концу года — если говорить о внешнем контуре — все-таки после всех неудач и провалов в США взяла верх группа людей более умных, более компетентных. К штурвалу во внешней политике страны пришли люди, которых условно можно свести к личности помощника президента Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану — человеку явно более умному и компетентному. И это сразу улучшило ситуацию. Состоялся разговор с китайским лидером по видеосвязи, который притушил наиболее острые моменты двусторонних отношений, хотя, конечно, пришлось уступать. Но это контролируемое отступление — это как раз то, что Соединенным Штатам сейчас и нужно. Отступление с позиции гегемона на позиции одного из лидеров, но самого сильного из них для Штатов является правильным шагом. И Салливан не стесняется выносить эту идею в качестве основной внешнеполитической парадигмы Соединенных Штатов. Если эта политика возобладает, то напряженность в мире снизится. Конечно, то, что американцам удалось чуть-чуть стабилизировать внешнюю политику, не означает, что они перешли в наступление. Это значит, что они встали на трек, на котором они более устойчивы. И эта устойчивость дает определенный оптимизм, поскольку иметь дело с устойчивой сверхдержавой гораздо проще, поскольку разрушающаяся сверхдержава — это огромная проблема для всего мира. Если эта линия будет продолжена, то тут стабилизацию можно считать состоявшейся», — считает эксперт.

Вместе с тем, внутриполитическая ситуация, сложившаяся в стране к концу года, напоминает известную басню Крылова, в которой разные политические силы и партийные группировки тянут одеяло на себя, отчего общая ситуация, которой фактически никто не управляет, ухудшается с каждым днем.

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«Что касается внутренней политики — ни о чем подобном речи здесь вообще не идет. На самом деле в раскардаш полный ушли и Демпартия и администрация. Министерство торговли тянет в одну сторону, министерство финансов — в другую. И несмотря на то, что у двух давнишних функционеров ФРС — министра финансов Джанет Йеллен и председателя ФРС Джером Пауэлл, которые по идее должны иметь близкое мнение, расходятся в своих оценках ситуации. Инфляция в Соединенных Штатах, по достоверным данным, достигла 10% в оптовых ценах. Это просто гигантское значение для доллара. В рознице инфляция 7% и это просто беда. За последние 30 лет такого просто не было. А в опте — и 40 лет не было. И говорят, что по итогам октября-ноября рост цен в промышленном производстве достиг 20%. Эти цифры мы, скорее всего, увидим во второй половине января».

Аналогичная аховая ситуация сложилась и в экономике, которая была завалена триллионами ничем не обеспеченных долларов, которые стали причиной раскрутки моховика инфляции.

«Ломаются логистические цепочки — они ведь, в основном, управлялись за счет глобального разделения труда, которым управляли США. Никуда не делся дефицит чипов и всех материалов, необходимых для их производства. Попытки исправить эту ситуацию путем переориентации Австралии с Китая на США, дадут результаты только через год—полтора. Пока что наблюдается только сокращение поставок лития в Китай. Вот эта вся ситуация: слом логистических цепочек, инфляция, полная разбалансировка рынка труда, где с одной стороны наблюдается безработица, а с другой — дефицит рабочей силы, означает то, что все пришло в движение и нет никакого порядка. И главное, что человека равновеликого тому же Джейку Салливану, который смог как-то стабилизировать внешнюю политику, во внутренней политике, в экономической политике США нет», — отмечает американист.

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«В социальной сфере та же самая беда, потому что пока что людей только расслабили «вертолетными» деньгами, при этом их все равно не хватает, растут цены на жилье. Никаких предпосылок для снижения цен на медицину и все прочее — нет. На фоне огромных цен на энергоносители никаких решений нет. Общество расколото. То единство, к которому призывал Байден, нет. Этого единства нет даже внутри Демпартии. Там выделилось несколько конгрессменов и сенаторов, которые не хотят голосовать за радикальную повестку и даже согласительную повестку они не поддерживают. Они хотят более консервативных решений. При этом левые жутко обиделись на все, что происходило: их не взяли в правительство, их обманули с инфраструктурным биллем. Они требуют двигаться еще левее и кричат о том, что их эта администрация не устраивает. В ужасном состоянии рейтинги Байдена и рейтинги большинства в Палате представителей и Сенате — Нэнси Пелоси и Чака Шумера. Мы уже увидели первые жертвы клановой драки внутри Демократической партии — падение клана Куомо в Нью-Йорке. Некоторые думали, что он просто навсегда. Человек был более влиятелен, чем в свое время Юрий Михайлович Лужков в России. И это большое потрясение. Все опросы показывают, что страх перед неопределенностью, которое несет будущее, среди американцев очень велик».

По мнению Дмитрия Дробницкого, в наступающем году политическое противостояние в США будет только усиливаться, что с большой долей вероятности приведет к еще большей политической поляризации общества, что будет связано с промежуточными выборами в Конгресс.

«Такой вот был 2021 год. Такой был год правления так называемых «взрослых». Тут даже сложно сказать кто виноват. Возможно это даже не их персональная вина, но совершенно точно, что они недооценили сложившуюся ситуацию и не подготовили американцев и весь мир к тому, что будет происходить в центре глобального капитализма. В 2022 году наступает момент истины, потому что на промежуточных выборах в Конгресс демократы не могут себе позволить проиграть, а на честных выборах они проиграют. А значит будет уже такая политическая борьба, которую потом, несомненно, назовут битвой за демократию, но ее фоне выборы 2020 года нам покажутся чистейшими выборами», — резюмировал политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.