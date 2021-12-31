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Российские космонавты собственноручно приготовили селедку под шубой

Общество

Российские космонавты признались: готовка в невесомости им далась непросто. Но желание побаловать себя любимым с детства блюдом взяло свое, и селедка под шубой все-таки оказалась на новогоднем столе.

Тарелок на МКС нет, поэтому мужчины смастерили тару из пленки и скотча, куда последовательно слоями выкладывали ингредиенты. Сперва они поместили на дно чаши сельдь, затем картофель, морковь и омлет, заменивший нарезанные вареные яйца. Завершив творение слоями свеклы, лука и майонеза, космонавты, наконец, вкусили долгожданное яство.

«В преддверии Нового года мы, космонавты Роскосмоса, Антон Шкаплеров и Павел Дубров, решили здесь, на станции, на российском сегменте, устроить новогодний стол, чтобы он был как можно ближе к тому, который находится обычно в российских семьях на Земле», — рассказал перед готовкой Шкаплеров.

По словам астронавтов, встречать Новый год они будут столько же раз, сколько представителей разных стран в данный момент находятся на МКС. А если бы они отмечали праздник каждый раз, когда пролетают над Россией, то сделать им это пришлось бы 16 раз за сутки.

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мкс роскосмос новый год космонавты селедка под шубой
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