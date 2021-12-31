Россиянин Большунов завоевал серебро в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Германии

Оберстдорф, 31 декабря. Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов занял второе место в мужском масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски».

Норвежский лыжник Йоханес Клебо стал победителем гонки с общего старта на 15 километров коньковым ходом в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов финишировал вторым. Россиянин проиграл норвежцу 3,4 секунды. Бронзу в мужском масс-старте завоевал соотечественник Клебо Сьюр Рете. Иван Якимушкин занял десятое место. Остальные российские лыжники не попали в топ-10.

Ранее Йоханес Клебо выиграл мужской спринт на первом этапе многодневки «Тур де Ски». Соревнования проходили в швейцарском Ленцерхайде.