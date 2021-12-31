Мишустин утвердил программу «Развитие туризма» до 2030 года

Москва, 31 декабря. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил госпрограмму «Развитие туризма», которая будет действовать до 2030 года.

Финансирование программы до 2024 года составит 724 млрд рублей. Из них из федерального бюджета будут выделены 168,4 млрд, а из консолидированных бюджетов регионов — 75,8 млрд. Еще 542,1 млрд поступят из внебюджетных источников.

Россия получит мощный импульс для развития своего туристического потенциала. Уже в этом году инвесторам были предоставлены льготные кредиты на строительство отелей с суммарным номерным фондом около 14 тыс. комнат. К 2024 году благодаря льготному кредитованию в стране могут появиться отели с 19,5 тыс. номеров. Власти намерены помогать инвесторам не только со строительством гостиниц, но и с обеспечением инфраструктуры для туристических объектов.

Принятые меры позволят к 2030 году увеличить количество туров по России до 140 млрд поездок за год. Появятся 1,7 млн новых рабочих мест. Туристическая отрасль сможет повысить свой вклад в бюджет до 8,3 трлн рублей, а поездки по стране станут более доступными для населения.

РФ вошла в первую пятерку стран по темпам восстановления туристических потоков, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин..

Тем временем Ростуризм намерен выдвинуть на обсуждение законопроект, который защитит россиян в случае банкротства турфирм. Ожидается, что клиенты таких компаний смогут получить компенсацию до 40 тысяч рублей, сообщает «Север-Пресс».