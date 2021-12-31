Роспотребнадзор дал советы по безопасному новогоднему застолью

Владимир, 31 декабря. Представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова на заключительном брифинге уходящего года, посвященном эпидемиологической ситуации во Владимирской области, дала рекомендации, как сделать новогодний стол безопасным.

Она посоветовала особенно тщательно подходить к выбору мандаринов, традиционных новогодних фруктов. Следует выбирать плоды без пятен и следов гнили, тщательно мыть фрукты с мылом перед употреблением, а овощи и зелень обдавать кипятком после промывания в проточной воде, передают «Владимирские ведомости».

Продукты, приобретаемые про запас на длинные выходные, надо выбирать с длительным сроком хранения и только в разрешенных для торговли местах. Традиционные для новогоднего застолья салаты оливье и селедка под шубой надо употребить в течение суток с момента приготовления, так же, как кондитерские изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса.

Ранее ФАН приводил мнение диетолога Юлии Пигаревой. Она перечислила наиболее опасные продукты на новогоднем столе.