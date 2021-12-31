Владимир Путин в новогоднем обращении поблагодарил медиков, военных и правоохранителей

Москва, 31 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем новогоднем обращении отдельно поздравил тех, кто находится на «боевом посту»: медиков, военных и правоохранителей.

В своем обращении глава государства традиционно подвел итоги уходящего года. Его речь прозвучала для жителей Камчатки за несколько минут до боя курантов.

Этот регион России оказался первым услышавшим речь президента. Жители Камчатки встретили Новый год в 15:00 по московскому времени. Ежегодно россияне, проживающие на Камчатке и Чукотке, первыми встречают Новый год. В самых восточных регионах России уже наступила полночь.