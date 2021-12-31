«Показывать во всех кинотеатрах»: политолог Коровин о выходе фильма «Гранит»

Низкопробные голливудские фильмы стали мейнстримом в культурной жизни нашей страны. Таким мнением поделился в беседе с ФАН директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Собеседник указал на важную роль показанного на телеканале НТВ фильма «Гранит», рассказывающего о российских инструкторах в Мозамбике.

«Такие фильмы, как «Гранит», а также вышедшие ранее «Турист» и «Солнцепек», должны показываться во всех кинотеатрах в прайм-тайм и широко рекламироваться. А не тайком по НТВ в позднее время накануне рабочего дня. В этом заключается миссия и участие государства, чтобы влиять на то, какие именно фильмы формируют сознание масс. Это и есть задача министерства культуры — обеспечить должного уровня прокат и соответствующий статус подобного рода фильмов, чтобы они воспринимались не как нечто маргинальное, малозначимое, второстепенное и коммерчески заведомо проигрышное, а как основная мейнстримная линия, отражающая патриотический настрой государства и общества», — сказал эксперт.

Валерий Коровин также отметил, что киноискусство занимает одно из ключевых мест в жизни любого государства.

«Сейчас же все перевернуто с ног на голову. Низкопробные голливудские образчики низменной масс-культуры, разлагающие общество и приводящие его в состояние аморальности и упадка, являются мейнстримом и чем-то заведомо коммерчески успешным и обязательным к просмотру, судя по количеству рекламы и агрессивному навязыванию. Это тоже своего рода миссия, но обратного порядка, ослабляющая и общество, и государство, формирующая негативные по отношению к собственной стране и истории образы, работающая на закрепление западной культурной оккупации нашей страны», — пояснил собеседник ФАН.

кадр из фильма «Гранит» /

В завершение он поделился своим видением того, что наша страна должна предпринять в сложившейся ситуации.

«Задача государства — поменять местами эти подходы и предпочтения и маргинализировать западное кино, лишив его премиального статуса в прокате, что делается очень просто с помощью незатейливых административных ходов со стороны Минкультуры. Нам нужно самими понять: это мы определяем свое будущее, формируя сознание масс через культурные коды, или наш геополитический оппонент, а правильнее сказать, враг пытается навязывать свою систему ценностей, заходя в наше общество изнутри и разлагая его посредством своей культурной диверсии? «Гранит» или «Человек-паук» — в этом не только вопрос проката или дохода, но, по сути, и выбор исторического пути», — подытожил директор Центра геополитических экспертиз.

Ранее актер Евгений Дятлов в беседе с ФАН поддержал выход фильма «Гранит». По его мнению, в истории нашей страны много подвигов, достойных того, чтобы лечь в основу кинолент.