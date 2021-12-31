Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 17:19
17:17
Общество
Калининградцы со страхом следят за повышающимися ценами на бензин
17:15
Весь мир
Как сирийцы отпраздновали рождество в Дамаске
17:14
Происшествия
Два судна и дебаркадер загорелись в казахстанском Усть-Каменогорске
17:09
Общество
Продюсер «Модного приговора» оправдался за подаренные онкобольным детям пустые коробки
17:09
Экономика
Агрегаторы такси воспользовались холодами в Москве для повышения тарифа на 40%
17:03
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на автомобильном рынке в 2022 году
17:01
Общество
Жители Хабаровска и Владивостока встретили Новый 2022 год
17:00
Общество
Израильские ученые разработали методику производства линз из жидких полимеров
16:55
Общество
Пугачева помогла Рязанову в съемках «Иронии судьбы»
16:54
Общество
Дмитрий Медведев поздравил Россиян с Новым годом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Подмосковные спортсмены в 2021 году завоевали три тысячи медалей
Спорт
Подмосковные спортсмены в 2021 году завоевали три тысячи медалей
пресс служба Федерации хоккея России  /  Василий Макагонов

Москва, 31 декабря. Спортсмены из Московской области в уходящем году участвовали в 700 соревнованиях по 79 видам спорта, в которых завоевали 3 тыс. медалей разного достоинства. По итогам V летней Спартакиады молодежи России Подмосковье замкнуло тройку лидеров, уступив только командам Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали сотрудники пресс-службы министерства спорта региона.

Руководитель ведомства Дмитрий Абаренов отметил, что главным спортивным событием 2021 года была, конечно, Олимпиада в Токио. И на ней также отличились подмосковные спортсмены, привезя с соревнований шесть золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Министр спорта Подмосковья также отметил успех боксера Марка Петровского, ставшего чемпионом мира в супертяжелом весе. Абаренов подчеркнул, что это первый подобный успех для российского бокса со времен побед Александра Поветкина.

Ранее ФАН рассказывал об успехе кировского спортсмена Владислава Фокина. Он стал обладателем Кубка мира по рукопашному бою.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Подмосковные спортсмены в 2021 году завоевали три тысячи медалей
подмосковье спорт победа медали
Комментировать