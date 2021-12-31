Подмосковные спортсмены в 2021 году завоевали три тысячи медалей

Москва, 31 декабря. Спортсмены из Московской области в уходящем году участвовали в 700 соревнованиях по 79 видам спорта, в которых завоевали 3 тыс. медалей разного достоинства. По итогам V летней Спартакиады молодежи России Подмосковье замкнуло тройку лидеров, уступив только командам Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали сотрудники пресс-службы министерства спорта региона.

Руководитель ведомства Дмитрий Абаренов отметил, что главным спортивным событием 2021 года была, конечно, Олимпиада в Токио. И на ней также отличились подмосковные спортсмены, привезя с соревнований шесть золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Министр спорта Подмосковья также отметил успех боксера Марка Петровского, ставшего чемпионом мира в супертяжелом весе. Абаренов подчеркнул, что это первый подобный успех для российского бокса со времен побед Александра Поветкина.

Ранее ФАН рассказывал об успехе кировского спортсмена Владислава Фокина. Он стал обладателем Кубка мира по рукопашному бою.