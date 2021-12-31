Футуролог Миронова спрогнозировала открытие планет, похожих на Землю

Футуролог и экстрасенс Дарья Миронова в эфире Медиагруппы «Патриот» заявила, что видит продолжение в 2022 году событий, характерных для уходящего года: ужесточение санкционного режима со стороны США, который приведет к дефициту некоторых товаров и росту цен на них. В будущем году, по прогнозу экстрасенса, пандемия коронавируса и потепление климата будут по-прежнему определять повестку межгосударственных переговоров и развитие мировой экономики. Многие лидеры стран сохранят занимаемые посты, даже Владимир Зеленский, несмотря на обострение внутриполитического кризиса.

По словам Дарьи Мироновой, она не видит улучшений в борьбе с коронавирусной инфекцией в 2022 году. Пандемия, по ее мнению, продлится до 2025-го.

«Я вижу наличие новых штаммов вируса, которые все же будут появляться в 2022 году. Но тем не менее мы можем говорить, что постепенной стабилизации в этом вопросе мы все же сможем добиться, в отличие от наших западных коллег. В России будет более-менее устойчивая ситуация в этом вопросе благодаря большому количеству привитых и той политике, которую ведет государство», — заявила Дарья Миронова.

Не видит экстрасенс и поводов, которые могли бы привести к международной разрядке в 2022 году.

«Американцы введут новые санкции и ограничат поставку в Россию своих товаров. Это вызовет ажиотаж на смартфоны и оргтехнику, что приведет к росту цен на них», — отметила футуролог.

Цены, по ее словам, вырастут также на автомобили иностранного производства. Однако эта ситуация окажет положительное влияние на развитие отечественного автопрома.

«Конечно, мы пока далеко не лидеры в этой области экономики, но тем не менее будет запущена хорошая пиар-акция, которая позволит улучшить продажи отечественных машин», — пояснила Дарья Миронова.

Активно будет развиваться, по ее прогнозу, строительный рынок в России.

«Власти примут определенные реформы, которые позволят брать ипотечные кредиты многим россиянам. Однако это станет также одной из причин роста цен на недвижимость», — отметила экстрасенс.

Футуролог не ожидает глобальных катастроф, вызванных влиянием космоса: никакая комета, по ее словам, нашей планете не угрожает. Единственное, что будет тревожить людей — капризы погоды, особенно обильные дожди летом. Но в целом климат в России в 2022 году будет стабильным: зимой — холодно, летом — жарко. В то же время 2022 год, по ее словам, принесет сюрпризы, например, ученые откроют несколько планет, похожих на Землю.

Политическая жизнь в мире, по ее прогнозу, будет такой же напряженной, как в 2021 году. Острый политический кризис, который начался на Украине, будет усугубляться, однако действующий президент Владимир Зеленский, по словам экстрасенса, удержится у власти.

«Он досидит до конца года, но у него будет неустойчивое положение: его будут тянуть вправо и влево, но благодаря дополнительной финансовой поддержке Запада он удержится на своем посту. Хотя Зеленский сделает грубейшие ошибки и сильно ухудшит состояние экономики Украины. В стране будет очень много конфликтов, боюсь, там вообще произойдет серьезный раскол, который приведет к революционной ситуации. То есть мы будем видеть много агрессивных новостей, связанных с Украиной, потому что там, грубо говоря, народ против самого же себя будет вставать. Все это очень печально», — отметила Дарья Миронова.

Сохранят свои посты, считает экстрасенс, лидеры США Джозеф Байден и глава Белоруссии Александр Лукашенко, а вот у президента Франции Эммануэля Макрона могут возникнуть сложности.