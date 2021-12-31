Жители Камчатки первыми встретили Новый 2022 год

Петропавловск-Камчатский, 31 декабря. Камчатка стала первым российским регионом, который встретил Новый 2022 год. В самых восточных регионах страны наступила полночь.

Ежегодно жители Камчатки и Чукотки становятся первыми россиянами, которые встречают Новый год. Главный праздник года в их регионах наступает в 15:00 по московскому времени. По традиции за несколько минут до боя курантов перед жителями Камчатки с новогодним обращением выступил президент России Владимир Путин. Глава государства традиционно подвел итоги уходящего года.

Согласно данным, полученным от синоптиков, в новогоднюю ночь в столице Камчатки ожидается сильный снег, метель и ветер. Такая погода вызвана циклоном, который пришел в регион со стороны Тихого океана. Из-за этого власти Петропавловска-Камчатского приняли решение перенести праздничные гуляния на главной площади города на вечер 1 января.

Следующими Новый год встретят жители Якутской области и Северо-Курильского района Сахалинской области. Главный праздник года придет туда в 16:00 по московскому времени.

Сервис SuperJob опросил три тысячи респондентов, чтобы выяснить, какие подарки они хотели бы получить на Новый год. Большинство мужчин хотели бы получить на Новый год от своей второй половинки что-то нематериальное: заботу, любовь, внимание. Среди замужних женщин большая часть отдает предпочтение драгоценностям, а среди незамужних на первом месте все те же гаджеты.