Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 18:50
18:49
Общество
Жители Кольчугина высмеяли городскую новогоднюю елку за 3,5 миллиона рублей
18:45
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко грубо ответила пользователям на вопрос об изменах Тарасова
18:45
Экономика
Европейская цена на газ впервые с 10 ноября упала ниже 800 долларов за тысячу «кубов»
18:39
Шоу-бизнес
Сразу два солиста могут покинуть группу BTS
18:39
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП под Липецком
18:38
Происшествия
Таксист зажал ногу сахалинца между двумя машинами на автомойке
18:37
Весь мир
Талибы у власти и война в секторе Газа: что изменилось на Ближнем Востоке в 2021 году
18:35
Экономика
Минсельхоз РФ выступил за повышение льготной ставки по займам для аграриев
18:34
Общество
Сотрудники МЧС поздравили крымчан с наступающим Новым годом креативным видео
18:31
Армия
«МК»: власти США планировали ядерную атаку на СССР 1 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бахрейн направил посла в Дамаск после десятилетнего перерыва

Весь мир
Бахрейн направил посла в Дамаск после десятилетнего перерыва
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Манама, 31 декабря. Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа назначил чрезвычайным и полномочным послом страны в Сирии Вахида Мубарака Сайяра. Ранее интересы аравийской монархии в республике представлял поверенный в делах, который прибыл сюда в 2018 году после возобновления дипломатической миссии Манамы в Дамаске.

Единственное посольство Бахрейна в Сирии было закрыто в 2011-м с началом тут гражданской войны. Похожие шаги предприняли и другие арабские страны Персидского залива, например, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, которые в этом конфликте заняли сторону незаконных вооружений формирований, пытавшихся свергнуть правительство Башара Асада.

Однако в отличие от них Манама не разрывала дипломатические связи с Дамаском, а сирийский посол все это время продолжал выполнять свои обязанности в столице Бахрейна. Также оставалось открытым и авиасообщение между двумя странами. Закрытие посольства было обусловлено угрозой для его персонала из-за обостряющегося противостояния. После возобновления его работы власти королевства подчеркнули, что не намеревались прерывать отношения с республикой, и выразили надежду на скорейшую стабилизацию обстановки.

Отправка посла Бахрейна в Дамаск фактически подчеркивает, что ситуация в стране возвращается в нормальное русло. В пользу этого говорит тот факт, что за последние годы число терактов в крупных городах Сирии было довольно незначительным. Особенно заметным это кажется на фоне Ирака, где, вопреки объявленной победе над экстремистскими движениями, часто происходят налеты и диверсии со стороны бандформирований.

Прежние противники Дамаска также постепенно предпринимают шаги по восстановлению связей. Наряду с Бахрейном, в 2018 году вернули посольство в Сирию и Эмираты, а в прошлом месяце министр иностранных дел ОАЭ впервые за десять лет посетил республику и встретился с ее президентом. Помимо этого, Абу-Даби заключил с Дамаском ряд договоренностей в сфере экономического сотрудничества.

Также интерес к нормализации связей проявляет и Саудовская Аравия. Отчасти смена курса в отношении правительства Асада вызвана попытками аравийских монархий ограничить влияние Ирана в регионе, однако во многом переход к дипломатии объясняется желанием найти выход из многочисленных кризисов, которые потрясли Ближневосточный регион за последнее десятилетие.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Бахрейн направил посла в Дамаск после десятилетнего перерыва
сирия бахрейн дипломатия дипломатические отношения
Комментировать