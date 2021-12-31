Бахрейн направил посла в Дамаск после десятилетнего перерыва

Манама, 31 декабря. Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа назначил чрезвычайным и полномочным послом страны в Сирии Вахида Мубарака Сайяра. Ранее интересы аравийской монархии в республике представлял поверенный в делах, который прибыл сюда в 2018 году после возобновления дипломатической миссии Манамы в Дамаске.

Единственное посольство Бахрейна в Сирии было закрыто в 2011-м с началом тут гражданской войны. Похожие шаги предприняли и другие арабские страны Персидского залива, например, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, которые в этом конфликте заняли сторону незаконных вооружений формирований, пытавшихся свергнуть правительство Башара Асада.

Однако в отличие от них Манама не разрывала дипломатические связи с Дамаском, а сирийский посол все это время продолжал выполнять свои обязанности в столице Бахрейна. Также оставалось открытым и авиасообщение между двумя странами. Закрытие посольства было обусловлено угрозой для его персонала из-за обостряющегося противостояния. После возобновления его работы власти королевства подчеркнули, что не намеревались прерывать отношения с республикой, и выразили надежду на скорейшую стабилизацию обстановки.

Отправка посла Бахрейна в Дамаск фактически подчеркивает, что ситуация в стране возвращается в нормальное русло. В пользу этого говорит тот факт, что за последние годы число терактов в крупных городах Сирии было довольно незначительным. Особенно заметным это кажется на фоне Ирака, где, вопреки объявленной победе над экстремистскими движениями, часто происходят налеты и диверсии со стороны бандформирований.

Bahrain says "work is continuing" at its embassy in Syria, day after the UAE reopened its own diplomatic mission https://t.co/Xa37n17wcH pic.twitter.com/UoYRIwMHq6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 28, 2018

Прежние противники Дамаска также постепенно предпринимают шаги по восстановлению связей. Наряду с Бахрейном, в 2018 году вернули посольство в Сирию и Эмираты, а в прошлом месяце министр иностранных дел ОАЭ впервые за десять лет посетил республику и встретился с ее президентом. Помимо этого, Абу-Даби заключил с Дамаском ряд договоренностей в сфере экономического сотрудничества.

Также интерес к нормализации связей проявляет и Саудовская Аравия. Отчасти смена курса в отношении правительства Асада вызвана попытками аравийских монархий ограничить влияние Ирана в регионе, однако во многом переход к дипломатии объясняется желанием найти выход из многочисленных кризисов, которые потрясли Ближневосточный регион за последнее десятилетие.