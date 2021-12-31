Тодоренко со слезами на глазах рассказала о страшном перелете

Москва, 31 декабря. Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам в Stories на тяжелый перелет. У нее больше пяти часов раскалывалась голова от чудовищной мигрени.

По мнению супруги певца Влада Топалова, ее очень сильно продуло. Все это время звезде помогали стюардессы, ухаживая за ней и сыном Майклом.

«Если бы не девочки-стюардессы, то я, наверное, сошла с ума. Спасибо вам за заботу. Сразу отправилась с мужем в больницу. Оказалось, что воспалился тройничный нерв», — рассказала плачущая Тодоренко в соцсетях.

Prt Scr instagram.com / @reginatodorenko

Телеведущая выразила сожаление, что не запомнила имена своих спасительниц. Она пожелала стюардессам счастливого Нового года. Тодоренко стала известна благодаря трэвел-проекту «Орел и решка» на телеканале «Пятница!». Кроме того, она участвовала в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» и была членом жюри в программе «Маска».

Ранее журналистка Ксения Собчак в новом выпуске своего YouTube-шоу разоблачила «инфоцыган». К числу тех, кто зарабатывает на инфопродуктах, она отнесла и Тодоренко. Собчак высмеяла коллегу за онлайн-курс, в котором та учит пользователей правильно мечтать.