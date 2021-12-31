Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 15:50
15:47
Общество
Путин заявил, что в Новый год россиян объединяет надежда на добрые перемены
15:42
Армия
Бойцы ВСУ выпустили по ЛНР более 4300 боеприпасов в течение 2021 года
15:40
Спорт
Россиянин Большунов завоевал серебро в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Германии
15:39
Общество
Пригожин обвинил Шендеровича в пособничестве геноциду на юго-востоке Украины
15:36
Экономика
Мишустин утвердил программу «Развитие туризма» до 2030 года
15:34
Общество
Жителям Москвы предлагают хвалить женщин за 150 тысяч рублей в месяц
15:34
Общество
«Мама-трансформер» Маргарита Грачева показала свои детские новогодние фотографии
15:31
Общество
Автобус протащил по земле зажатую дверями пассажирку в Дзержинске
15:30
Общество
На открытие «Новогодней деревни» в Тбилиси приехал грузинский Дед Мороз
15:26
Происшествия
Страшная авария унесла жизни трех человек в Воронежской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Тодоренко со слезами на глазах рассказала о страшном перелете

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 14:57
Шоу-бизнес
Тодоренко со слезами на глазах рассказала о страшном перелете
Prt Scr premier.one

Москва, 31 декабря. Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась подписчикам в Stories на тяжелый перелет. У нее больше пяти часов раскалывалась голова от чудовищной мигрени.

По мнению супруги певца Влада Топалова, ее очень сильно продуло. Все это время звезде помогали стюардессы, ухаживая за ней и сыном Майклом.

«Если бы не девочки-стюардессы, то я, наверное, сошла с ума. Спасибо вам за заботу. Сразу отправилась с мужем в больницу. Оказалось, что воспалился тройничный нерв», — рассказала плачущая Тодоренко в соцсетях.

Тодоренко со слезами на глазах рассказала о страшном перелете
Prt Scr instagram.com / @reginatodorenko

Телеведущая выразила сожаление, что не запомнила имена своих спасительниц. Она пожелала стюардессам счастливого Нового года. Тодоренко стала известна благодаря трэвел-проекту «Орел и решка» на телеканале «Пятница!». Кроме того, она участвовала в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» и была членом жюри в программе «Маска».

Ранее журналистка Ксения Собчак в новом выпуске своего YouTube-шоу разоблачила «инфоцыган». К числу тех, кто зарабатывает на инфопродуктах, она отнесла и Тодоренко. Собчак высмеяла коллегу за онлайн-курс, в котором та учит пользователей правильно мечтать.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Тодоренко со слезами на глазах рассказала о страшном перелете
самолет тодоренко болезнь
Комментировать