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Эксперт Кошкин назвал «ненормальной» активность авиации НАТО у границ России

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 14:57
Армия
Эксперт Кошкин назвал «ненормальной» активность авиации НАТО у границ России
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Jacob N. Bailey / Public Domain

Москва, 31 декабря. Североатлантический альянс в 2021 году резко нарастил активность своей боевой авиации и кораблей у российских границ. Это несет угрозу глобальной стабильности и безопасности, полагает военный эксперт Андрей Кошкин.

По данным руководства Минобороны РФ, количество самолетовылетов ВВС стран НАТО в непосредственной близости от российской территории за год увеличилось на 60% и достигло 710. При этом авиация альянса приближалась к рубежам РФ на дистанцию в 15 километров. Аналитик Кошкин обратил внимание на эти показатели в интервью изданию iReactor.

«Эти цифры ненормальные. Об этом неоднократно говорили президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров. В РФ постоянно говорили о чрезвычайно высокой активности (НАТО. — Прим. ред.) в Черном море, Баренцевом море», — предупредил эксперт о дестабилизирующем характере западных действий.

По словам Кошкина, операции НАТО у российских границ можно назвать провокационными и угрожающими, особенно если учесть вылеты самолетов-носителей ядерного оружия В-52Н.

Ранее в МИД РФ сообщили о стремлении Москвы создать новую систему гарантий безопасности в Европе. Слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о недопустимости западных проволочек в ответ на российские предложения по стабилизации отношений с НАТО приводил «Царьград».

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Все новости / Армия / Эксперт Кошкин назвал «ненормальной» активность авиации НАТО у границ России
россия нато авиация b-52
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