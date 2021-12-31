Эксперт Кошкин назвал «ненормальной» активность авиации НАТО у границ России

Москва, 31 декабря. Североатлантический альянс в 2021 году резко нарастил активность своей боевой авиации и кораблей у российских границ. Это несет угрозу глобальной стабильности и безопасности, полагает военный эксперт Андрей Кошкин.

По данным руководства Минобороны РФ, количество самолетовылетов ВВС стран НАТО в непосредственной близости от российской территории за год увеличилось на 60% и достигло 710. При этом авиация альянса приближалась к рубежам РФ на дистанцию в 15 километров. Аналитик Кошкин обратил внимание на эти показатели в интервью изданию iReactor.

«Эти цифры ненормальные. Об этом неоднократно говорили президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров. В РФ постоянно говорили о чрезвычайно высокой активности (НАТО. — Прим. ред.) в Черном море, Баренцевом море», — предупредил эксперт о дестабилизирующем характере западных действий.

По словам Кошкина, операции НАТО у российских границ можно назвать провокационными и угрожающими, особенно если учесть вылеты самолетов-носителей ядерного оружия В-52Н.

Ранее в МИД РФ сообщили о стремлении Москвы создать новую систему гарантий безопасности в Европе. Слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о недопустимости западных проволочек в ответ на российские предложения по стабилизации отношений с НАТО приводил «Царьград».