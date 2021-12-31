Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 15:49
15:47
Общество
Путин заявил, что в Новый год россиян объединяет надежда на добрые перемены
15:42
Армия
Бойцы ВСУ выпустили по ЛНР более 4300 боеприпасов в течение 2021 года
15:40
Спорт
Россиянин Большунов завоевал серебро в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Германии
15:39
Общество
Пригожин обвинил Шендеровича в пособничестве геноциду на юго-востоке Украины
15:36
Экономика
Мишустин утвердил программу «Развитие туризма» до 2030 года
15:34
Общество
Жителям Москвы предлагают хвалить женщин за 150 тысяч рублей в месяц
15:34
Общество
«Мама-трансформер» Маргарита Грачева показала свои детские новогодние фотографии
15:31
Общество
Автобус протащил по земле зажатую дверями пассажирку в Дзержинске
15:30
Общество
На открытие «Новогодней деревни» в Тбилиси приехал грузинский Дед Мороз
15:26
Происшествия
Страшная авария унесла жизни трех человек в Воронежской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

CNN: американский разведывательный самолет совершил полет над востоком Украины

Армия
CNN: американский разведывательный самолет совершил полет над востоком Украины
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 31 декабря. Самолет-разведчик ВВС США второй раз за последние дни был замечен в воздушном пространстве над территорией Восточной Украины. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации американского телеканала, ВВС США провели новую разведывательную операцию на востоке Украины. Сведения со ссылкой на источник появились в Twitter журналистки CNN. По этим данным, полет американского самолета-разведчика состоялся за несколько часов до запланированной беседы президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

«Царьград» писал, что в офисе украинского главы Владимира Зеленского ждали информации о переговорах американского и российского лидера. При этом известно, что разговор носил конфиденциальный характер.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США RC-135V совершил разведывательный полет у границ Донбасса. Он вылетел с военной базы на острове Крит.

Вернуться назад
Все новости / Армия / CNN: американский разведывательный самолет совершил полет над востоком Украины
украина сша ввс сша разведчик
Комментировать