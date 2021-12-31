CNN: американский разведывательный самолет совершил полет над востоком Украины

Вашингтон, 31 декабря. Самолет-разведчик ВВС США второй раз за последние дни был замечен в воздушном пространстве над территорией Восточной Украины. Об этом сообщает CNN.

Согласно информации американского телеканала, ВВС США провели новую разведывательную операцию на востоке Украины. Сведения со ссылкой на источник появились в Twitter журналистки CNN. По этим данным, полет американского самолета-разведчика состоялся за несколько часов до запланированной беседы президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

«Царьград» писал, что в офисе украинского главы Владимира Зеленского ждали информации о переговорах американского и российского лидера. При этом известно, что разговор носил конфиденциальный характер.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС США RC-135V совершил разведывательный полет у границ Донбасса. Он вылетел с военной базы на острове Крит.