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«Ридус» составил список самых ожидаемых фильмов 2022 года

Общество
«Ридус» составил список самых ожидаемых фильмов 2022 года
Кадр из фильма «Бэтмен»

Москва, 31 декабря. Сразу 40 фильмов попали в список самых ожидаемых лент, которые выйдут на экраны в 2022 году. Среди этих проектов оказалось множество кинокартин на супергеройскую тематику.

Топ-40 наиболее ожидаемых фильмов грядущего года составило издание «Ридус». В рейтинг включили грядущего «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном (премьера 3 марта), ленту «Тор: Любовь и гром» (7 июля), фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (5 мая), «Черного Адама» (28 июля), «Флэша» (3 ноября), а также сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» (22 октября).

Внушительную часть списка заняли различные сиквелы и приквелы. Например, зрителей ждут картины «King's Man: Начало» (13 января), «Джиперс Криперс: Возрожденный» (3 марта), «Блондинка в законе — 3» (19 мая), «Мир Юрского периода — 3: Господство» (9 июня), «Миссия: невыполнима 7» (29 сентября), «Хэллоуин заканчивается» (13 октября), «Аватар-2» (15 декабря) и другие ленты.

Составители рейтинга включили в него и анимационные проекты. Так, в топ попали «Миньоны: Грювитация» (30 июня) и «Я краснею» (10 марта).

В 2022 году на экраны выйдет голливудский ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Новую версию выпустят на Netflix 31 декабря следующего года.

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