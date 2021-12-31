Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 15:48
15:47
Общество
Путин заявил, что в Новый год россиян объединяет надежда на добрые перемены
15:42
Армия
Бойцы ВСУ выпустили по ЛНР более 4300 боеприпасов в течение 2021 года
15:40
Спорт
Россиянин Большунов завоевал серебро в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Германии
15:39
Общество
Пригожин обвинил Шендеровича в пособничестве геноциду на юго-востоке Украины
15:36
Экономика
Мишустин утвердил программу «Развитие туризма» до 2030 года
15:34
Общество
Жителям Москвы предлагают хвалить женщин за 150 тысяч рублей в месяц
15:34
Общество
«Мама-трансформер» Маргарита Грачева показала свои детские новогодние фотографии
15:31
Общество
Автобус протащил по земле зажатую дверями пассажирку в Дзержинске
15:30
Общество
На открытие «Новогодней деревни» в Тбилиси приехал грузинский Дед Мороз
15:26
Происшествия
Страшная авария унесла жизни трех человек в Воронежской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полковник Стариков: глупая ошибка Брюсселя заставила Европу платить «Газпрому» по три миллиарда в неделю

Экономика
Полковник Стариков: глупая ошибка Брюсселя заставила Европу платить «Газпрому» по три миллиарда в неделю
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 31 декабря. Одна глупость ЕС привела к абсурдному парадоксу — Украина оплачивает свое гипотетическое окружение вражеской армией.

Если представить на секундочку, что выдумки власти о подготовке вооруженного вторжения на Украину являются правдой, то оппоненту только стягивание войск и окружение обойдется в кругленькую сумму. Операция, описанная во многих западных СМИ, стоит примерно три миллиарда долларов. Самое любопытное, что эту гипотетическую операцию оплачивает Евросоюз, покупая российский газ по заоблачным ценам. А привела к этому нездоровая русофобия и банальная глупость европейских чиновников, пытавшихся навредить «Газпрому» Третьим энергопакетом.

Об уникальной ситуации, сложившейся вокруг Украины, в студии телеканала «НАШ» рассказал полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, отметив, что на самом деле украинцы же и оплачивают глупость Брюсселя в истории с энергетическим кризисом в Европе. Он напомнил, что из-за наложенных Еврокомиссией ограничений и так называемой спотовой системы «Газпром» получает бешеные прибыли. По приблизительным подсчетам ЕС переплачивает за свое решение «прижать» российскую компанию по три миллиарда долларов в неделю.

Полковник Стариков: глупая ошибка Брюсселя заставила Европу платить «Газпрому» по три миллиарда в неделю
Федеральное агентство новостей /

Стариков уточнил, что речь идет не о лидерах ЕС и других крупных европейских странах, а о перекупщиках вроде Украины. Все крупные страны Евросоюза давно заключили долгосрочные контракты с «Газпромом» и получают свой газ по приемлемой цене. А вот Киев платит огромные деньги, покупая российский газ на европейской бирже. Выходит, что именно Украина и оплачивает выдуманное вторжение России, причем каждую неделю.

«Смотрите, что получается. Это просто уникальная глупость Брюсселя, которая бьет в первую очередь по нам — украинцам. «Газпром» за девять месяцев увеличил свой чистый доход в два раза. Если представить, что российские войска окружили Украину, то это стоит совсем не дешево. При этом почти вся Европа имеет долгосрочные контракты с «Газпромом», только Украина и еще парочка аутсайдеров платит дикую цену на бирже. За счет Третьего энергопакета Россия зарабатывает на газе по три миллиарда долларов в неделю и это дополнительная прибыль. Брюссель платит такие огромные деньги за одну глупую ошибку. Но на самом деле платим эти деньги мы с вами — украинцы. Так как именно Украина выкупает российский газ в Европе по заоблачным ценам, оплачивая тем самым гипотетическое окружение нашей страны войсками», — расшифровал последствия ошибки Брюсселя военный эксперт.

Ранее политолог Корнилов объяснил, почему бойцы ВСУ так и не попали под каток насильственной украинизации.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Полковник Стариков: глупая ошибка Брюсселя заставила Европу платить «Газпрому» по три миллиарда в неделю
Газпром украина россия евросоюз
Комментировать