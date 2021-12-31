«Нужно снимать фильмы о подвигах»: актер Дятлов поддержал выход фильма «Гранит»

В истории нашей страны есть много подвигов, о которых следует снимать фильмы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН российский актер театра, кино и дубляжа, певец, музыкант, телеведущий, заслуженный артист России Евгений Дятлов.

Артист поприветствовал выход фильма «Гранит», рассказывающего о российских инструкторах в Мозамбике.

«Каждый гражданин должен понимать, где он живет, частью чего является. Если наша страна действует на международной арене, делает шаги во внешней политике, то, конечно, все должны об этом знать. Мы — народ, он определяет политику. Конечно, такие фильмы нужны, чтобы мы самоидентифицировались, понимали, кто мы такие», — отметил артист.

Евгений Дятлов также указал на явную нехватку в наше время картин подобного плана.

«Я считаю, таких фильмов должно быть достаточно, чтобы мы гордились своей страной, проникались уважением. Нужно чтить подвиги наших людей. Не могу сказать, что в наше время у нас много патриотических фильмов», — пояснил собеседник ФАН.

кадр из фильма «Гранит» /

В завершение он подчеркнул, что, на его взгляд, стойкость духа русского человека представляет собой богатый материал для киноиндустрии.

«И в нашем советском прошлом очень много событий, о которых еще нет фильмов. Думаю, очень много случаев, о которых стоило бы помнить и рассказывать. Много примеров героизма и подвигов. Сейчас, уверен, тоже подвигов хватает. Об этом нельзя забывать. Если есть возможность, то нужно рассказывать [такие истории]», — подытожил артист.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с ФАН заявил о нехватке в нашей стране патриотического кино. По его словам, фильм «Гранит» служит примером того, какие фильмы нужны нашей молодежи.