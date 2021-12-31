Мальта назначила нового спецпосланника в Ливии

Триполи, 31 декабря. Мальта назначила нового специального посланника страны в Ливии. Об этом сообщает местная газета Times of Malta.

Согласно постановлению правительства, новым представителем Валлетты в Триполи стал генерал Алекс Дейли. Его главной задачей станет укрепление дружественных связей между государствами, а также решение вопросов национальной безопасности.

«Спецпосланник Мальты в Ливии в координации с министром внутренних дел займутся работой по борьбе с нелегальной миграцией», — говорится в сообщении.

مالطا تعيّن ممثلاً جديداً لها في ليبيا https://t.co/GTjrZmZKVB — بوابة أفريقيا الإخبارية (@afrigatenewsly) December 31, 2021

Представители Валлетты и Триполи активно развивают дипломатические отношения. Стороны подписали ряд соглашений по выдаче туристических виз, открытию воздушного сообщения и совместной работе в области здравоохранения.

Посол Мальты в Ливии Чарльз Салиба в начале ноября подтвердил скорое открытие генерального консульства в Бенгази. Сотрудники Министерства иностранных дел подыскивают необходимое здание для обустройства дипломатической миссии на востоке североафриканского государства.