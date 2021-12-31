Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 декабря 15:49
15:47
Общество
Путин заявил, что в Новый год россиян объединяет надежда на добрые перемены
15:42
Армия
Бойцы ВСУ выпустили по ЛНР более 4300 боеприпасов в течение 2021 года
15:40
Спорт
Россиянин Большунов завоевал серебро в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Германии
15:39
Общество
Пригожин обвинил Шендеровича в пособничестве геноциду на юго-востоке Украины
15:36
Экономика
Мишустин утвердил программу «Развитие туризма» до 2030 года
15:34
Общество
Жителям Москвы предлагают хвалить женщин за 150 тысяч рублей в месяц
15:34
Общество
«Мама-трансформер» Маргарита Грачева показала свои детские новогодние фотографии
15:31
Общество
Автобус протащил по земле зажатую дверями пассажирку в Дзержинске
15:30
Общество
На открытие «Новогодней деревни» в Тбилиси приехал грузинский Дед Мороз
15:26
Происшествия
Страшная авария унесла жизни трех человек в Воронежской области
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Прокуратура Ливии арестовала сотрудницу банка за хищение 1,8 млн динаров
Весь мир
Прокуратура Ливии арестовала сотрудницу банка за хищение 1,8 млн динаров
wikimedia.org  / 

Триполи, 31 декабря. Сотрудник банка Ливии арестован за кражу денежных средств со счетов клиентов. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры страны.

Правоохранители провели расследование инцидента и определили круг лиц, имеющих право доступа к системе кредитной организации. В итоге они нашли женщину, которая обогатилась на 1,8 миллиона динаров.

«Следователи доказали, что одна из сотрудниц банка присвоила деньги, скрыла их источник, переведя их на банковские счета, принадлежащие ее родственникам, а затем сняла их наличными», — говорится в заявлении прокуратуры.

Правоохранители допросили обвиняемую и поместили под стражу в ожидании приговора. Также задержаны другие сотрудники банка, которые предположительно помогли в выводе денежных средств. Пострадавшим клиентам пообещали возместить весь ущерб.

Генеральный прокурор Ливии Сиддик аль-Саур ранее распорядился задержать министра культуры Мабруку Осман Оки по обвинению в коррупции. Она заключила контракт на ремонт здания министерства, которое в 2020 году полностью отреставрировали.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Прокуратура Ливии арестовала сотрудницу банка за хищение 1,8 млн динаров
ливия прокуратура банк
Комментировать