Прокуратура Ливии арестовала сотрудницу банка за хищение 1,8 млн динаров

Триполи, 31 декабря. Сотрудник банка Ливии арестован за кражу денежных средств со счетов клиентов. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры страны.

Правоохранители провели расследование инцидента и определили круг лиц, имеющих право доступа к системе кредитной организации. В итоге они нашли женщину, которая обогатилась на 1,8 миллиона динаров.

«Следователи доказали, что одна из сотрудниц банка присвоила деньги, скрыла их источник, переведя их на банковские счета, принадлежащие ее родственникам, а затем сняла их наличными», — говорится в заявлении прокуратуры.

Правоохранители допросили обвиняемую и поместили под стражу в ожидании приговора. Также задержаны другие сотрудники банка, которые предположительно помогли в выводе денежных средств. Пострадавшим клиентам пообещали возместить весь ущерб.

Генеральный прокурор Ливии Сиддик аль-Саур ранее распорядился задержать министра культуры Мабруку Осман Оки по обвинению в коррупции. Она заключила контракт на ремонт здания министерства, которое в 2020 году полностью отреставрировали.