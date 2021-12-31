«Мама-трансформер» Маргарита Грачева показала свои детские новогодние фотографии

Писатель, блогер, фотомодель, многодетная «мама-трансформер» Маргарита Грачева представляет новую колонку для ФАН. На этот раз тема, как нетрудно догадаться, новогодняя — елки, светлые детские воспоминания, день сегодняшний. Когда смотришь на трогательные детские фотографии Маргариты, сделанные под Новый год ее родителями, трудно поверить, что во взрослой жизни этой прекрасной молодой женщине пришлось пережить страшные испытания.

Историю Маргариты, которой бывший муж-садист отрубил кисти рук, знают многие. Но в преддверии Нового года она решила не напоминать о страшном и тяжелом, поэтому праздничная колонка нашей колумнистки — это просто теплые воспоминания и поздравления.

Фото предоставлено Маргаритой Грачевой / Алена Сорокина

Новый год — время чудес! Колонка Маргариты Грачевой

До Нового года осталось всего несколько часов! Новогодняя ночь — она особенная. И сколько бы нам ни было лет, этот праздник каким-то удивительным образом связан с детством.

Сегодня я вспоминала елки, которые стояли у нас дома, и «Елки» — новогодние представления, на которые меня водили родители. Мое детство пришлось на 1990-е. Помню свое красивое новогоднее платье красного цвета. Оно было очень нарядным, но колючим, тогда ткань была похуже, чем сейчас. А еще мама, когда вела меня на представление во Дворец культуры, надевала на меня «кусающиеся» рейтузы. И это для меня было неприятной частью праздника, я хорошо помню, как сидела на лавочке после представления и натягивала на себя эти ненавистные рейтузы.

Фото предоставлено Маргаритой Грачевой /

А еще я вспомнила своего кота, которому сейчас уже 15 лет. В моем детстве он страстно любил новогоднюю искусственную елочку. Она его очень привлекала и манила. Как только елка появлялась в квартире, кот начинал вылизывать ветви, залезал чуть ли не «внутрь» дерева, ближе к стволу и подолгу лежал там на одном из ярусов. А потом еще и перебирался по ней — вверх или вниз. Кот был отнюдь не мелкий, елка от таких «котодвижений» вздрагивала и критически наклонялась, почти как Пизанская башня. Шары и игрушки при этом падали на пол, разбивались, но прогнать усатого с облюбованного им дерева было не так-то просто. Кот отбивался лапой и отказывался покидать дорогую для него территорию.

Фото предоставлено Маргаритой Грачевой /

Мне тогда казалось, что кот считает, будто Новый год придумали именно для него. Однажды ночью он завалил всю елку с игрушками мне на кровать, я плакала, а мама меня успокаивала. А сейчас вспоминаю этот момент с улыбкой. С удовольствием бы ненадолго вернулась в детство и подставила себя под падающую елку.

Еще помню, как на одном из праздников на Год Змеи в 2001 году мне на утреннике подарили розовую змейку, которая говорила: I love you («Я люблю тебя»). Мой младший брат Илья, с которым у нас разница в пять с половиной лет, как раз только начал разговаривать и успешно освоил в том числе эту фразу. Когда взрослые спрашивали у него, как «разговаривают» коровы, курочки, утки и другие животные, он все знал и про змею. Нет, он не шипел, а утверждал, что змея «говорит»: I love you!

Фото предоставлено Маргаритой Грачевой /

Кстати, наступающий год Тигра — это год моего брата. Пусть этот год будет для него и для всех нас счастливым!

Если говорить про сегодняшний день, то в этом году мы не ставили дома елку, сейчас ее место заняла детская коляска моего младшего сына Ярослава. Для старших детей мы поставили совсем маленькую елочку в горшке, чтобы Деду Морозу было куда положить подарки. И я верю, что следующий Новый год мы будем встречать в своем доме, где места хватит и для нас, и для детей, и для большой пушистой елки.

Фото предоставлено Маргаритой Грачевой / Алена Сорокина

В общем, Новый год — это время чудес. Мой старший сын Дима, хотя ему уже девять лет, все еще верит в Деда Мороза, и я не спешу его в этом разубеждать. Стать взрослым он еще успеет.

Так что желаю всем: пусть новогодняя ночь будет сказочной и исполнит ваше самое заветное желание!