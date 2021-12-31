Минфин России увеличит объем резервного фонда правительства на 409 млрд рублей

Москва, 31 декабря. Российское правительство утвердило увеличение собственного резервного фонда. Ожидается, что средства будут направлены на социальные цели

Официальный портал правовой информации опубликовал сведения об увеличении фонда. Соответствующее поручение ранее получил Минфин РФ. Источником станет прогнозируемое увеличение нефтяных доходов.

«Увеличение объема резервного фонда правительства РФ на 408 926 918,2 тысячи рублей в пределах увеличения прогнозируемого объема нефтегазовых доходов федерального бюджета, учтенных в общем объеме доходов федерального бюджета на 2021 год», — говорится в документе.

Кабмин ранее направил из резервного фонда 5,5 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки.

Поддержка госбюджета в сумме 700 млн рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» позволила Нижегородской области в уходящем году достичь целевых показателей нормативного состояния региональных трасс. Об этом сообщает INFOX.