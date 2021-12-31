Футуролог Миронова спрогнозировала политическую карьеру Зеленского, Макрона и Лукашенко в 2022 году

Санкт-Петербург, 31 декабря. Мир переживает период турбулентности, что отражается на карьере многих политиков. По мнению футуролога и экстрасенса Дарьи Мироновой, лидерам некоторых стран придется вести двойную игру, чтобы усидеть на своем месте.

У президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году будет очень неустойчивое положение. Но при поддержке финансовых ресурсов от Запада он удержится у власти.

«Он сделает грубейшие ошибки и ухудшит состояние экономики. Будет очень много резни внутри системы украинского государства. Боюсь, что там вообще серьезный раскол и такой революционный момент предстоит, то есть мы будем видеть много агрессивных новостей из Украины», — поделилась эксперт в эфире Медиагруппы «Патриот».

При этом Миронова сделала более позитивный прогноз для белорусского лидера Александра Лукашенко. По ее словам, президент предложит альтернативу выборам, у него есть некий хитрый прием, который поможет контролировать ситуацию в стране.

«Каких-либо перемен в его случае я не наблюдаю, но он что-то дополнит, видоизменит внутри своей системы. Наоборот я вижу, что Лукашенко будет достаточно близко к России», — добавила футуролог.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

А вот скандал с супругой президента Франции Эммануэля Макрона Брижит спутал все карты. Французы возмущены, что первая леди может быть трансгендером. Но рейтинг Макрона упал не только из-за обвинения в адрес его супруги, а из-за его ошибок в управлении страной, считает экстрасенс.

«Макрон просто очень слабый политик. Тут еще проблемы будут из-за коррупционности власти и это вскроется. Вряд ли он сможет досидеть до конца своего срока, но это даже невозможно по причине грубейших ошибок», — подытожила Миронова.

Ранее экстрасенс предсказала дефицит товаров из США в 2022 году. Все это приведет к росту цен на западные автомобили и технику в России.