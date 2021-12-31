Елена Панина: «Президенты России и США подтвердили курс на деэскалацию»

Директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина объяснила, зачем понадобилось предновогоднее общение на высшем уровне.

Почти часовое общение Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшееся в предновогоднюю ночь по телефону, одновременно и вдохновило, и озадачило. Вдохновило — потому что оба лидера ясно дали понять, что каждый из них держит руку на пульсе переговоров о стратегической безопасности и что именно их настрой — ключ к успеху. Озадачило, увы, ровно по той же причине: все почувствовали, что движение к договоренностям осуществляется, по сути, в ручном режиме. И никаких других гарантий нашей с вами безопасности (равно как и европейской, да и американской), кроме доброй воли лидеров России и США, на данный момент не просматривается.

Само по себе это напоминание — стратегическое. Оно и стало главным содержанием разговора, в ходе которого стороны, разумеется, подтвердили стартовые позиции перед переговорами. Это тоже существенно. Не секрет, что в бурной дискуссии, развернувшейся после начала диалога двух президентов 7 декабря уходящего года, приняло участие большое число экспертов и политиков, которые с разной степенью ответственности постарались внести в него коррективы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, например, сначала отвергал обсуждение «нерасширения», а потом придумал возродить Совет Россия — НАТО, который последние пять лет целенаправленно закрывал и, в конце концов, благополучно закрыл, показав, как именно он и вверенный ему Альянс понимают смысл «ответственного диалога» с Россией, если их не одергивать.

nato.int /

Впечатлил и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, предложивший размыть формат консультаций по безопасности, чтобы пообсуждать в ходе переговоров о ракетах претензии, накопившиеся у ЕС к России аж с 1975 года.

Очевидно, что это далеко не последние попытки сломать формат, график, да и вообще всю процедуру консультаций о безопасности, которые могут заложить основы стабильности (или, наоборот, нестабильности) на весь XXI век. Чем ближе будут стороны к результату, тем больше будет желающих им помешать.

То, что в своем общении в ночь с 30 на 31 декабря лидеры договорились «о продолжении регулярных контактов на высшем уровне», а также о намерении «держать ход дискуссий под личным контролем», говорит о том, что они как весьма опытные политики, настроенные на достижение конкретного результата, эту угрозу хорошо понимают. Отсюда же — подтверждение графика и формата переговоров на высшем уровне. Это едва ли не самое важное послание Джо Байдена и Владимира Путина в ходе последнего разговора: мол, все по плану. 9-10 января в Женеве состоятся консультации представителей РФ и США, 12 января они продолжатся в рамках Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии в Вене по линии ОБСЕ.

Впрочем, даже столь тщательная проработка деталей не означает, что до начала самих консультаций у президентов не возникнет необходимости пообщаться между собой еще раз.

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