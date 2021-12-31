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Министерство финансов Белоруссии констатировало рост госдолга страны на 0,9%

Экономика
Министерство финансов Белоруссии констатировало рост госдолга страны на 0,9%
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Минск, 31 декабря. Государственный долг Белоруссии по итогам уходящего года вырос на 0,9%, что составило 22,7 млрд долларов. Такие данные министерства финансов приводит агентство «Прайм».

Ведомство уточняет, что внешний госдолг в текущем году сократился на 2,1%, до 18,2 млрд долларов.

«Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2021 года составил 58,3 миллиарда рублей (22,7 миллиарда долларов. — Прим. ФАН) и увеличился по сравнению с началом 2021 года на 0,5 миллиарда рублей (196 миллионов долларов. — Прим. ФАН), или на 0,9%», — уточнили в минфине.

Кроме того, внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2021 года достигал 11,9 млрд рублей, или 4,7 млрд долларов. С начала года он увеличился на 20%.

Совет министров Белоруссии ранее снизил в два раза экспортные пошлины на экспорт нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Изменения вступят в силу с января 2022 года.

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