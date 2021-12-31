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Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с участием кораблей ТОФ и военнослужащих ВВО

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 14:13
Армия
Стратегические учения «Восток-2022» пройдут с участием кораблей ТОФ и военнослужащих ВВО
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Москва, 31 декабря. Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) и личный состав общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) будут задействованы в стратегических учениях «Восток-2022».

Маневры «Восток-2022» являются главной задачей войск округа в новом году, заявили в ВВО. Эту оценку разделили представители ТОФ.

«Одной из основных задач в 2022 году является участие Тихоокеанского флота в стратегическом командно-штабном учении "Восток-2022", а также других учениях, в том числе международных», — сообщается в опубликованном релизе.

Ранее стало известно об участии российских военнослужащих в шести учениях за пределами границ РФ в 2022 году. О планах проведения совместных маневров ВС РФ и белорусской армии сообщал «Царьград».

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учения тоф вво восток-2022
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