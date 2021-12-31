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Израильские ученые разработали методику производства линз из жидких полимеров

Общество

Технология создания оптических элементов за последние 300 лет практически не претерпела никаких изменений. Мастера все так же шлифуют материал для придания ему необходимой формы. Однако уже совсем скоро этот процесс может остаться в прошлом.

Израильские ученые Моран Берковичи и Валерий Фрумкин разработали принципиально новую методику производства оптических линз. Она основывается на физических свойствах жидкостей. 

«Представьте себе маленькую каплю, например, росинку на листе. У нее очень гладкая поверхность. Она имеет сферическую форму и отлично подходит для наших целей. Так вот, берем полимер. Это жидкий материал, который может затвердеть под воздействием, скажем, ультрафиолетового излучения, как лак для ногтей. Мы берем эти капли и превращаем их в настоящие линзы. Проблемы начинаются, когда нам нужна линза большего диаметра. Ведь если, например, разлить воду на стол, получится не линза, а лужица, что не слишком эффективно с точки зрения оптических свойств», — рассказал Моран Берковичи.

Метод производства таких линз требует отсутствия гравитации. Этого можно добиться при помощи гидроневесомости. Но еще проще — перенести производство на орбиту. Новинкой уже заинтересовались в NASA, поэтому в ближайшем будущем сверхмощные космические телескопы могут начать собирать прямо «на месте».

Однако технология пригодится и на Земле. Новый метод значительно дешевле традиционного, а значит поможет обеспечить очками слабовидящих людей со всех концов света.

«В будущем мы надеемся скомпоновать все это в небольшую коробку, способную заменить целую фабрику, в которой можно будет создавать высококачественные линзы с минимальным использованием ресурсов. Такая технология поможет обеспечить очками жителей развивающихся стран и отдаленных поселений, которые смогут самостоятельно производить их», — поделился Берковичи.

Представленная под Новый год технология имеет все шансы стать отличным подарком науки человечеству: по данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается около 246 миллионов с плохим зрением.

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израиль наука технологии зрение линзы
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