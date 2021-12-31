Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова записала поздравление с Новым годом из больницы

Москва, 31 декабря. Певица Марина Хлебникова, серьезно пострадавшая при пожаре в московской квартире, поздравила поклонников с наступающим Новым годом. Артистка записала аудиообращение из больницы в преддверии праздника.

Поздравление исполнительницы хита «Чашка кофею» появилось на ее странице в Instagram. На записи можно услышать довольно бодрый голос проходящей лечение знаменитости. Певица пожелала, чтобы в приближающемся году люди наконец смогли встречаться и общаться лично, а не только через экраны смартфонов или компьютеров.

«Будьте здоровыми, будьте веселыми! Всегда ваша, Марина Хлебникова», — заключила артистка.

Напомним, пожар, при котором пострадала исполнительница, произошел еще в ноябре. Хлебникова по-прежнему находится в больнице, поскольку процесс восстановления занимает много времени. Источник ФАН ранее сообщил, что Новый год певица тоже проведет в медицинском учреждении.