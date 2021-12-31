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В Аравийском море перехвачено судно с иранским экипажем и крупным грузом наркотиков

Весь мир
В Аравийском море перехвачено судно с иранским экипажем и крупным грузом наркотиков
Global Look Press  /  Michael Runkel/imageBROKER.com

Манама, 31 декабря. Американские корабли перехватили в Аравийском море рыболовецкое судно с крупным грузом наркотиков на борту. Об этом сообщил Тимоти Хокинс, представитель пятого флота ВМС США, базирующегося в Манаме.

Как предположили в Вашингтоне, лодка, не имевшая опознавательных знаков, вышла из Ирана, поскольку все девять членов экипажа заявили, что являются гражданами Исламской Республики. На борту находилось 385 килограммов героина, однако ни производитель, ни пункт назначения корабля в заявлении не указаны. Общая стоимость груза по предварительным оценкам составила около 4 млн долларов. В Тегеране этот инцидент не прокомментировали.

Ранее в этом месяце ВМС США заявили о спасении пятерых иранцев, которые якобы подожгли свой корабль с грузом наркотиков стоимостью более 14 млн долларов. Как сообщается, в последнее время число контрабандистов, доставляющих запрещенные вещества морским путем с Ближнего Востока в страны Южной Азии растет.

Основным производителем и поставщиком при этом является Афганистан, который, не имея выхода к морю, экспортирует незаконный груз через несколько наземных коридоров. Один из них, так называемый «Балканский маршрут», пролегает по территории Пакистана и Ирана, а далее поставки по суше или морю идут в Турцию. Конечным же получателем, как правило, является вся Европа, однако часть наркотиков оседает в Ближневосточном регионе или отправляется из южных портов в Азию.

При этом как контрабандистов, так и потребителей не останавливает даже предписанная во многих странах за эти действия смертная казнь. В ряде же случаев преступники, которые пытаются вывезти незаконный груз через юго-восточные провинции Ирана, предпочитают погибнуть в бою с силовыми структурами, регулярно совершающими широкомасштабные облавы или рейды против торговцев смертью. Это приводит и к гибели самих сотрудников правоохранительных структур.

Тем не менее несмотря на все предпринимаемые меры, оборот наркотиков в регионе по-прежнему не сокращается. За последние месяцы в Саудовской Аравии и ОАЭ уже неоднократно перехватывали крупные партии незаконных препаратов, в том числе и психостимулятора каптагон. В настоящее время основной его поток идет из страдающего от кризиса Ливана.

Из-за регулярных поставок наркотика в партиях овощей и фруктов Эр-Рияд ранее в этом году запретил импорт ливанской продукции, что еще до разрыва дипломатических отношений стало сильным ударом по экономике Бейрута. Тем не менее местные наркоторговцы не намерены сдаваться — накануне в порту столицы республики власти перехватили особо крупную партию каптагона — около 9 млн таблеток, спрятанных в пластиковых апельсинах. Адресатом посылки, как сообщается, вновь должны были стать страны Персидского залива.

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иран наркотики персидский залив
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