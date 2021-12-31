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Пять европейских клубов заинтересованы в переходе пережившего клиническую смерть Эриксена
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Пять европейских клубов заинтересованы в переходе пережившего клиническую смерть Эриксена

  /   Обновлено: 31 декабря 2021 14:03
Спорт
Пять европейских клубов заинтересованы в переходе пережившего клиническую смерть Эриксена
Global Look Press  /  LiveMedia/Reporter Torino

Копенгаген, 31 декабря. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, переживший клиническую смерть во время Евро-2020, получил пять предложений о переходе.

Пять клубов из Дании, Нидерландов и Англии заинтересованы в трансфере 29-летнего датского футболиста Кристиана Эриксена. Соответствующую информацию в Twitter-аккаунте представил журналист Николо Скира. Он сообщил, что Эриксен активно тренируется и в ближайшее время голов «вернуться в игру».

В декабре миланский «Интер» объявил об уходе Эриксена. Стороны достигли соглашения о разрыве контракта в связи с тем, что датчанину, у которого установлен дефибриллятор, запрещено играть в чемпионате Италии.

Эриксен перенес остановку сердца 12 июня во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. В конце первого тайма полузащитник упал на газон и не смог подняться. После установки кардиовертера-дефибриллятора Эриксен не появлялся на поле в официальных матчах.

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