Глава СОМБ Иванов поздравил с наступающим Новым годом российских инструкторов и жителей ЦАР

Москва, 31 декабря. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов поздравил отечественных специалистов и жителей Центральноафриканской Республики с наступающим Новым годом.

По его словам, 2021 год начался с «жаркой фазы войны народа ЦАР против местных и иностранных боевиков».

«Москва не скрывала, что отправила инструкторов для помощи в урегулировании этого конфликта. Работа по подготовке FACA (правительственная армия — Прим. ФАН) очень сильно помогла в обеспечении безопасности республики. Наше сотрудничество продолжает происходить с разрешения и одобрения Совбеза ООН», — сказал Александр Иванов.

Он напомнил, что на протяжении последних нескольких лет Российская Федерация играет ключевую роль в жизни рядовых граждан африканской страны.

«Наши сограждане, а это не только сотрудники СОМБ, но и бизнесмены, и дипломаты уже долгое время участвуют в создании условий для развития Центральноафриканской Республики. Поздравляю с наступающим новым годом всех инструкторов как встречающих новый год в ЦАР, так и находящихся в отпусках. Поздравляю наших друзей центральноафриканцев и всех россиян, переживающих за своих соотечественников, работающих в сложных африканских условиях», — заключил глава СОМБ.

В конце октября Александр Иванов посетил Банги и поучаствовал в пресс-конференции, во время которой высоко оценил работу подопечных, занимающихся подготовкой личного состава FACA и полиции.