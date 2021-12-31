Седокова опубликовала кадры с пикантной новогодней фотосессии с участием мужа

Москва, 31 декабря. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова порадовала поклонников новыми смелыми снимками. На фотографиях, сделанных в преддверии Нового года, звезда поп-сцены позирует вместе с мужем — баскетболистом Янисом Тиммой.

Певица и ее супруг нарядились в новогодние наряды специально для пикантной фотосессии. Спортсмен изображал на кадрах Санта-Клауса, а Седокова показала женский и сексуальный вариант рождественского наряда.

На большинстве снимков, опубликованных артисткой в Instagram, она позирует, сидя на коленях у мужа. При этом исполнительница одета в короткое красное платье с белой оторочкой, красные чулки с ажурным верхом и туфли-стрипы с каблуками и высокой платформой. На одном из фото экс-солистка «ВИА Гры» игриво закинула ногу вверх, а муж помог ей в этом, придержав за обувь.

На последнем снимке Тимма позирует с голым торсом, при этом Седокова стоит напротив баскетболиста. Складывается впечатление, что супруги вот-вот сольются в страстном поцелуе.

«Лучший мой подарочек — это ты. С наступающим Новым годом! Лучшие идеи для семейных фотосессий — у нас», — подписала кадры певица.

Подписчики пришли в восторг от новогодней фотосессии артистки и ее мужа. Пользователи соцсети осыпали пару комплиментами в комментариях.

«Вот так надо поздравлять с Новым годом, а не вот это вот все»; «С ума сойти можно от этих фото!!! Горячая парочка»; «Какая очаровательная Снегурочка и очень обаятельный Дед Мороз. Красивейшая пара», — восхитились поклонники.

Ранее Анна Седокова призналась, что у нее были сложности с супругом за последний год. По словам певицы, они много раз оказывались «на грани».