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На открытие «Новогодней деревни» в Тбилиси приехал грузинский Дед Мороз

Общество

Чтобы добраться до главной площади национальному Деду Морозу пришлось проделать долгий путь. Его резиденция находится в Сванетии, где снег не тает даже летом.

Прибыв на место, Товлис Бабуа принялся исполнять свой долг, слушая стихи детишек и одаривая их за это подарками. Из мешка, именуемого «хурджини», бородатый старец доставал чурчхелу, сладости и сухофрукты. При этом на площади не утихали мелодии национальных мелодий и во всю шли народные гуляния.

«Дед Мороз был с давних пор. Вот пример. Это старая грузинская елочка, она называется «чичилаки», — рассказал Товлис Бабуа.

Несмотря на праздничное настроение, грузинский Дед Мороз был немного расстроен. Дело в том, что некоторые дети путают Товлиса Бабуа с европейским Санта-Клаусом.

 «Не все дети знают грузинского Деда Мороза, и это печально. Меня называют Санта-Клаусом, в то время, как я не Санта-Клаус, я — грузинский Дед Мороз», — объяснил он.

Центральная улица Тбилиси — проспект Руставели — традиционно каждый год превращается в пешеходную зону. Гуляния продлятся три недели, после чего Товлис Бабуа вернется в родные заснеженные пенаты.

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грузия дед мороз тбилиси новый год праздник
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