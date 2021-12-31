Мексика закрыла импровизированный лагерь с тысячами мигрантов

Мехико, 31 декабря. Власти Мексики закрыли импровизированный лагерь с тысячами беженцев на юге страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Многие мигранты, в том числе семьи с детьми, на протяжении нескольких месяцев ожидали решения властей в лагерях приграничного с Гватемалой города Тапачула. Правительство Мексики использовало лагерь для сдерживания потока беженцев и ограничения их движения.

Mexican officials dismantled a makeshift migrant camp in the country’s south near the Guatemalan border on Thursday, government officials and Reuters witnesses said. https://t.co/enLzAwKFmJ — Inquirer (@inquirerdotnet) December 31, 2021

До принятия этого решения Национальный институт миграции (INM) выдал разрешения свыше 3000 мигрантам на урегулирование их правового статуса в ускоренном порядке, что позволило бы беженцам уехать из Тапачулы.

Мигранты, преимущественно из Центральной Америки и Карибского бассейна, покинули лагерь после получения со стороны сотрудников INM QR-кода, свидетельствующего об урегулировании их документов.

????#INM deja desamparados a miles de migrantes; concluye entrega de QR



▶️Roberto, migrante de El Salvador, pasó tres semanas en el campamento, afuera del parque ecológico de #Tapachula



▶️Pero el Instituto Migratorio lo dejó sin el QR, porque concluyó la entrega de los pases. pic.twitter.com/5v55CLiF3u — Canal 13 Tapachula, el Soconusco (@C13Tapachula) December 30, 2021

Теперь у мигрантов есть месяц на то, чтобы завершить процесс получения виз или подать ходатайство о предоставлении убежища в одном из 14 штатов. В этот период им необходимо самостоятельно найти место для проживания.

«Я иду в штат Синалоа на свои средства для получения гуманитарной визы», — заявила гражданка Кубы, прождавшая две недели выдачи QR-кода.

В этом месяце власти Мексики ускорили перевозку тысяч мигрантов в разные регионы страны на фоне рекордного числа иностранных граждан, прибывших к южной границе.

????Guardia Nacional y Migración desalojan a últimos migrantes de las inmediaciones del parque ecológico y planetario.



▶️Terminó entrega de pases de salida.#ReporteMatutino | Eduardo Flores #Noti13 pic.twitter.com/0XXIR7qWT2 — Canal 13 Tapachula, el Soconusco (@C13Tapachula) December 30, 2021

Сотни беженцев пожаловались на то, что их вынудили покинуть лагерь, несмотря на отсутствие у них QR-кода.

«Они сказали, что депортируют меня, если я не покину это место», — заявил 24-летний Лестер Сентено из Никарагуа, не получивший кода или возможности трансфера в другой штат.

30 декабря администрация Джо Байдена обратилась в Верховный суд США с просьбой рассмотреть заявку на прекращение иммиграционной программы времен Дональда Трампа «Оставайтесь в Мексике». Согласно ей, беженцев, которые ожидали решения суда по своему делу, возвращали в Мексику.