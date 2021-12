Мексика закрыла импровизированный лагерь с тысячами мигрантов

Мехико, 31 декабря. Власти Мексики закрыли импровизированный лагерь с тысячами беженцев на юге страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Многие мигранты, в том числе семьи с детьми, на протяжении нескольких месяцев ожидали решения властей в лагерях приграничного с Гватемалой города Тапачула. Правительство Мексики использовало лагерь для сдерживания потока беженцев и ограничения их движения.

