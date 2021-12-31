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Политолог Корнилов объяснил, почему бойцам ВСУ разрешили говорить на русском языке

Армия
Политолог Корнилов объяснил, почему бойцам ВСУ разрешили говорить на русском языке
Федеральное агентство новостей

Киев, 31 декабря. Украинская власть все-таки планирует развязать масштабный конфликт на юго-востоке страны, но как только Донбасс «загорится» все чиновники высшего звена сбегут из страны.

Планы команды Зеленского на решение многочисленных внутренних проблем Украине одним махом просчитать несложно. Банковая не зря сейчас протолкнула в парламенте закон о постановке на воинский учет женщин. Скоро они и детей призывать начнут. Украинская власть намерена все население страны превратить в пушечное мясо. Причем странная тактика отбора военнослужащих для отправки на передовую останется прежней. На войну будут посылать преимущественно русскоязычных граждан теперь уже обеих полов. Западная Украина сохранит в этом смысле своеобразный иммунитет.

На особенность мобилизационной политики киевского режима в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» обратил внимание донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, отметив, что к этой циничной тактике привязаны даже некоторые любопытные особенности насильственной украинизации.

Эксперт напомнил, что не так давно Зеленский грубо нарушил еще одно свое предвыборное обещание, запретив использование русского языка во всех сферах общественной жизни кроме общения в быту. Хотя ушлые украинизаторы в Верховной Раде подкапываются уже и под этот последний «якорь агрессора». Однако мало кто заметил, что оголтелое навязывание украинского языка не затронуло армию. Об этом только говорили с трибун для проформы, но так законодательно ничего и не ввели.

Политолог Корнилов объяснил, почему бойцам ВСУ разрешили говорить на русском языке
ФБА «Экономика сегодня» /

Корнилов отметил, что эту вынужденную хитрость украинской власти объясняет банальная тревога за боеспособность, а то и вовсе — жизнеспособность армии. ВСУ могут просто развалиться, если солдатам и офицерам запретить разговаривать на русском. Нет ничего хуже, если бойцы и командиры друг друга не понимают. По всей видимости в руководстве страны еще осталась хоть парочка светлых голов, которые и подсказали Зеленскому, что армию в истерии с языком лучше оставить в покое.

«Вообще, вся война в Донбассе. Вы же помните. Кто больше всего хочет войны? Все опросы это показывают. Запад Украины. Кто погибает в Донбассе? По большей части русскоязычные ребята, набранные в Днепропетровске, Николаеве, в Одессе, в Запорожье. Это продуманная тактика. И обратите внимание, при Зеленском украинизация затронула абсолютно все сферы жизни, но обошла стороной армию. Почему? Да потому что русскоязычная армия просто развалится, если солдат заставить говорить на непонятной для них мове. У Зеленского этого сильно боятся, поэтому и пошли на «маленькую хитрость». Русский язык в итоге стал залогом обороноспособности Украины», — объяснил странные мотивы Киева Корнилов.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец предсказал Украине большие перемены после выпада главы СНБО Данилова в адрес Чечни.

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