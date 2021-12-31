Российский общепит с 1 января будет освобожден от уплаты НДС

Москва, 31 декабря. Малые и средние предприятия общественного питания, куда входят в том числе пункты выездного обслуживания, будут освобождены от обязанности по уплате налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом пишет «Парламентская газета».

Поправки в Налоговый кодекс, которые дают льготу ресторанам, кафе, барам, буфетам, столовым и прочие объектам, вступают в силу 1 января 2022 года.

Однако право воспользоваться преференцией получают только те предприятия, чей годовой доход не превышает 2 млрд рублей. При этом 70% выручки должно быть получено непосредственно за услуги общественного питания. Другим условием является уровень зарплаты сотрудников заведения — он должен быть не ниже среднего по региону показателя.

Минфин России ранее заявлял, что совместно с ФНС рассматривает предложение об освобождении ретейлеров и производителей от НДС на продукты с истекающим сроком годности. За четверо суток до его окончания такие товары, как правило, идут на благотворительность.

Граждане, занимающиеся спортом, с 1 января смогут получать социальный налоговый вычет. Они сэкономят 13% от стоимости услуг фитнес-центров и спортивных залов, если эти расходы задокументированы, пишет INFOX.