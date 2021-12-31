Елизавета II категорично высказалась о разводах в королевской семье

Лондон, 31 декабря. Действующая королева Великобритании Елизавета II заявила, что во время ее правления разводов не будет. Внуки монарха — принцы Уильям и Гарри — знают о ее категоричной позиции.

Принц Чарльз в свое время развелся с принцессой Дианой. Дочь Елизаветы II принцесса Анна пережила расставание с первым мужем. Холостяцкую жизнь ведет и принц Эндрю после развода с герцогиней Йоркской Сарой.

«Королева является главой церкви, и поэтому с принципиальной точки зрения она выступает против королевских разводов. Однако она была свидетельницей развода своей сестры, принцессы Маргарет», — пишет The News.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон счастливы в браке более 10 лет и воспитывают троих детей. Его младший брат Гарри женат на бывшей голливудской актрисе Меган Маркл. В их семье появилось двое детей.

Герцогиня Кембриджская всеми способами поддерживает видимость семейной идиллии. После слов Маркл о том, что ее брак с принцем Уильямом изжил себя, Миддлтон стала часто публиковать фотографии с детьми.