Китайский лидер Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Путину

Пекин, 31 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом.

В телеграмме российскому лидеру он выразил надежду на продвижение сотрудничества Пекина и Москвы в 2022 году. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Китая.

«Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2022 году стартует проведение росийско-китайских годов спортивных обменов, стороны продолжат писать новую главу (в истории - ред.) дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил о большом будущем в сотрудничестве Пекина с Москвой. Китайские компании активно налаживают контакты с российскими партнерами, отметил дипломат.