Певица Азиза больше не хочет становиться матерью

Москва, 31 декабря. Певица Азиза, которая недавно официально вышла замуж за итальянского ресторатора Алессандро Лортэ, распрощалась с идеей стать матерью. Об этом она написала в Instagram.

Звезда российской эстрады долгое время переживала, что сама не сможет выносить и родить здорового ребенка. Азиза надеялась, что в этом ей поможет суррогатная мать. Однако после долгих поисков девушки, которая помогла бы осуществить заветную мечту, певица пришла к неожиданному выводу. Артистка «одумалась» и решила жить с Лортэ без детей.

«Ребенок, который рожден с помощью оплодотворения чужой яйцеклетки, когда вырастет, какую маму должен считать настоящей? Ту, что дала свой биоматериал со своей генетикой, или ту, которая выносила чужого ребенка в своем чреве, родила и отдала его?» — задалась множеством вопросов Азиза.

Prt Scr instagram.com / @azizamuhamedova

Поклонники в комментариях поддержали ее решение. Азизу назвали зрелым человеком, который ко всему подходит с «холодной головой».

«Сколько замечательных отказных детей! Вы могли бы сделать счастливым хотя бы одного ребенка!» «Вы мудрая женщина, а мужчину ребенком не удержать, он будет с той, с которой ему хорошо», — отреагировали фолловеры.

Ранее Азиза заявила о своих огромных долгах. После свадьбы с Лортэ артистка продала свое платье за 350 тысяч рублей, на эти деньги они сейчас живут с молодым супругом.