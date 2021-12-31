Политолог Безпалько: похожие на «Гранит» фильмы заставляют реагировать на события в мире

Москва, 31 декабря. Фильмы, подобные остросюжетному боевику «Гранит», крайне важны. Они рассказывают людям о происходящем в мире, объяснил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

Премьера киноленты состоялась на канале «НТВ» 28 декабря. Фильм режиссера Дениса Нейманда основан на реальных событиях 2019 года, которые происходили в Мозамбике. Главным героем картины стал российский инструктор с позывным Гранит. В начале фильма он занимается обучением армии Судана, однако затем ему приходит приказ отправиться в Мозамбик. Там ему приходится действовать решительно для противостояния террористам.

«Очень важно поднимать такие темы в кино. Раньше никто не мог предположить, что у Мозамбика, страны, которая располагается в Южной Африке, на берегу Индийского океана, возникнут проблемы с ИГИЛ1 (Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России)», — сказал Безпалько в комментарии изданию «Народные Новости».

кадр из фильма «Гранит» /

Такие фильмы заставляют реагировать на происходящие в мире события, считает политолог. Он отметил, что власти Мозамбика измотаны и не в состоянии контролировать границы. Россия, в свою очередь, протянула руку помощи государству. Теперь страны могут рассчитывать на плотное сотрудничество, подытожил Безпалько.

Кинокритик и журналист Александр Шпагин заявил, что появление новых проектов, таких как «Гранит», — это очень интересно. Он отметил, что с большим интересом посмотрит киноленту.

1 Организация запрещена на территории России.