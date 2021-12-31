Лавров обвинил Киев в продолжении гражданской войны на Украине

Москва, 31 декабря. Украинское руководство не предпринимает необходимых шагов для нормализации обстановки в Донбассе, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Страны НАТО во главе с США поддерживают милитаристские намерения Киева, подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения», — подчеркнул Лавров.

Он обвинил Киев в стремлении к силовой эскалации конфликта в Донбассе вместо выполнения Минских соглашений. Ранее глава МИД РФ рассказал об укреплении российско-белорусского военного партнерства из-за растущей агрессивности стран НАТО.